День захисників і захисниць: Ласточкін, Дікусар та інші відомі українці, які боронять країну на фронті

Андрій Хливнюк

Відео, на якому фронтмен "Бумбоксу" співає "Ой у лузі червона калина" на Софійській площі, стало одним із найвідоміших музичних записів початку повномасштабної війни. Однак за межами цього кадру в житті Хливнюка вже починалася служба.

Музикант опанував роботу оператора ударного безпілотника "Каратель". Про навчання та бойову роботу він розповідав ще у 2022 році. Паралельно Хливнюк продовжив виступати й збирати кошти на потреби захисників.

У серпні 2026 року в ЗМІ писали про його службу та підтримку бригади "Хижак" Департаменту патрульної поліції. А концертні виступи залишилися частиною його життя поряд із роботою для оборони країни.

Андрій Хливнюк (фото: instagram.com/andriihorolski)

Ріта Бурковська

Для актори знайомство глядачів із її військовою історією почалося ще з кіно. У "Баченні метелика" вона зіграла аеророзвідницю, яка повертається з полону. А у вересні 2024 року акторка сама склала військову присягу.

У війську Бурковська застосувала й свій попередній досвід. Вона очолила медійну команду 4-го окремого медичного батальйону. Її робота пов’язана з людьми, які надають допомогу пораненим, та розповідями про їхню службу.

Нещодавно акторка пояснювала, що могла продовжувати зніматися, але не хотіла залишатися осторонь війни, яка триває роками.

Ріта Бурковська (фото: instagram.com/ritaburkovska)

Олександр Ярмак

Музику Олександра Ярмака слухають і цивільні, і військові. Та в розмовах про власну службу він дедалі частіше говорить про технічні потреби підрозділу, роботу інженерів та ефективність безпілотників.

Ярмак очолює батальйон Darknode у складі 412-ї бригади Nemesis. Він прямо каже про те, яких технологій бракує військовим і чому чергова нова розробка має насамперед розв’язувати конкретну проблему на полі бою.

Ця частина його життя значно менш відома фанам, аніж прем’єри пісень. Але за нею стоять організація роботи людей, техніка та щоденні рішення командира.

Олександр Ярмак (фото: instagram.com/yarmak_music)

Марія Агапітова

Не всі охочі долучитися до війська змогли зробити це з першої спроби. Акторка Національного академічного драматичного театру імені Лесі Українки Марія Агапітова прийшла до ТЦК ще на початку повномасштабного вторгнення. Тоді її не взяли.

У червні 2024 року вона повідомила, що стала військовослужбовицею. У розповіді про це, вона згадала слова, які почула в ТЦК на початку вторгнення.

"Прийде і твій час", - казали акторці.

І Марія відповіла на ці слова.

"Ось він і прийшов!" - писала вона.

Марія Агапітова (фото: facebook.com/agapitova.maria)

Дмитро Дікусар

Дікусар долучився до ЗСУ в перші дні повномасштабної війни. Відтоді глядачі не бачать його на танцювальному паркеті, а новини про хореографа переважно стосуються служби.

У липні 2026 року Юрій Горбунов, який багато років знайомий із Дікусаром, розповів, наскільки той змінився. За словами ведучого, війна позначилася і на його характері, і на зовнішності.

Водночас любов до танців нікуди не зникла. Професія та захоплення залишаються частиною людини, навіть коли можливість до них повернутися залежить від служби.

Дмитро Дікусар (фото: instagram.com/dikusar_dmitriy)

Олена Апчел

Олена Апчел до вступу у військо працювала в європейському театрі. У Варшаві вона керувала соціальними програмами NOWY TEATR, а в Берліні була співдиректоркою фестивалю Theatertreffen.

У 2024 році режисерка долучилася до Сил оборони. У квітні 2026 року вона розповідала про службу на посаді начальниці пункту управління артилерійської розвідки.

У програмі YES-2026 Апчел також представлена як лейтенантка Національної гвардії та офіцерка артилерійської розвідки. Поряд із цим вона продовжує говорити про театр, пам’ять і досвід війни, вже з власним досвідом військової служби.

Олена Апчел (фото: instagram.com/olenaapchel)

Гарік Бірча

Гарік Бірча роками з’являвся на екрані в комедійних образах. Найвідоміший із них, герой Віталька, настільки закріпився за актором, що для багатьох глядачів саме з ним досі асоціюється його ім’я.

Після початку повномасштабного вторгнення Бірча долучився до територіальної оборони, захищав Київ та область, згодом служив у 210-му окремому спеціальному батальйоні.

Нині актор продовжує службу. Подробицями свого повсякдення він ділиться нечасто, тож його військова біографія значно менш публічна, ніж телевізійна.

Гарік Бірча (фото: instagram.com/garik_bircha)

Ярина Квасній

Ярину Квасній мільйони користувачів соцмереж почули завдяки "Паровій машині". Вона стала зіркою TikTok, але згодом мало хто знав, чи продовжила артистка свій шлях до сцени.

Про мобілізацію співачка певний час не розповідала навіть широкому колу знайомих. А нещоавно Ярина взяла участь в "Україна має талант" та сказала, що служить у Першому окремому медичному батальйоні.

Її посада - санітарка передового хірургічного відділення. Серед обов’язків, про які вона розповідала, реєстрація поранених і координація евакуації.

Ярина згадувала, як на її рішення вплинули історії інших жінок у війську. Тепер її власна історія також може стати для когось відповіддю на запитання про те, яке місце можна знайти в Силах оборони.

Ярина Квасній (фото: instagram.com/kvas.nii)

Ігор Ласточкін

Ігор Ласточкін повідомив про мобілізацію у лютому 2025 року. До цього глядачі знали його як актора, коміка та учасника "Ліги сміху".

Він опанував роботу з FPV-дронами. У липні 2026 року Ласточкін вийшов на зв’язок із бойових позицій та розповів про завдання, які виконує його підрозділ.

У цих зверненнях звичний телевізійний образ відходить на другий план. Ласточкін говорить про бойову роботу та необхідність продовжувати опір - речі, які тепер визначають його повсякдення.

Ігор Ласточкін (фото: instagram.com/stanislav_kolomiets)

Олена Риж

Олена Риж до повномасштабної війни вона працювала в ресторанному бізнесі. А в грудні 2022 року добровільно пішла до війська.

Вона служила в піхоті, брала участь у боях, згодом стала бойовою медикинею та інструкторкою з тактичної медицини.

У вересні 2026 року її історія отримала ще одну тяжку сторінку. Під час російської атаки на Павлоград Олена допомагала пораненим, коли неподалік вибухнув безпілотник. Попри власні опіки, вона продовжувала надавати допомогу.

Нещодавно військовослужбовиця 412-ї бригади Nemesis розповіла про наслідки поранення, загиблих побратимів і життя після пережитого.

Олена Іваненко Риж (фото: instagram.com/olena_ivanenko_rij)

Павло Алдошин

Павло Алдошин зіграв головну роль у фільмі "Снайпер. Білий ворон". Зйомки завершилися ще до повномасштабного вторгнення, а коли стрічка вийшла в український прокат, актор уже служив у війську.

У своїх інтерв’ю він говорить про війну без романтизації. Зокрема, у травні 2026 року Павло прямо казав про виснаження та те, як тривала служба впливає на стан людини.

Павло Алдошин (фото: instagram.com/paldoshyn)

Галина Стричак

Галина Стричак присвятила театральній сцені 25 років. Вона працювала у львівському театрі "Воскресіння", займалася режисурою, а також психологією.

Саме психологічний фах став її роботою у війську. Після мобілізації Стричак розповіла про службу військовою психологинею Другого інтернаціонального легіону.

Допомогти військовому впоратися з пережитим, почути його та підтримати - теж важлива частина щоденної роботи війська.

Галина Стричак (фото: facebook.com/halyna.strychak)

Олексій Тритенко

Олексій Тритенко долучився до оборони країни після початку повномасштабного вторгнення. У складі тероборони брав участь у звільненні Київщини та Миколаївщини, а згодом продовжив службу в батальйоні безпілотних систем 79-ї десантно-штурмової бригади.

На початку 2026 року актор розповів про цей досвід у проєкті бригади "Навпроти". Він говорив і про зміни, які війна залишає в людині та які неможливо просто відкласти після повернення додому.

У квітні 2026 року стало відомо про нагородження Тритенка "Золотим Хрестом" головнокомандувача ЗСУ. Для глядачів він залишається знайомим актором, а ця відзнака додає до його публічної біографії ще одну важливу сторінку.