Диригент хору "Гомін" Вадим Яценко вдруге стане батьком: дружина показала вагітний животик

Нове фото подружжя

На світлині закохані позують разом за лаштунками. Вадим одягнений у чорний сценічний костюм із золотистими ґудзиками, а Анастасія - у білу сукню з відкритими плечима та пишною спідницею. Жінка ніжно притулилася до чоловіка, дивиться на нього й тримає руки на животі.

"Працювали ці концерти втрьох", - підписала фото Анастасія, натякнувши на особливу компанію під час концертів.

Історія кохання Вадима та Анастасії Яценків: від шкільної симпатії до спільного життя на сцені

Вадим Яценко та його дружина Анастасія Рябошапка знайомі ще зі школи - вони разом навчалися з восьмого класу. Згодом обоє вступили до консерваторії на диригентсько-хоровий відділ, тож їх об'єднали не лише почуття, а й любов до музики. Коли Вадимові та Анастасії було по 20 років, він освідчився коханій. Музикант згадував, що позичав у друзів гроші на обручку та похід до кав'ярні, адже хотів зробити пропозицію, попри тодішні фінансові можливості.

26 серпня 2015 року пара офіційно одружилася. У серпні 2025-го подружжя відзначило десять років шлюбу. За словами Вадима, вони створили сім'ю досить рано, але протягом спільного життя намагалися підтримувати одне одного та разом долати труднощі.

Музика залишається важливою частиною їхнього життя і сьогодні. Анастасія - співачка, яка виступає в різних музичних проєктах, зокрема в The Rock Symphony Orchestra, а також бере участь у проєктах, де диригує її чоловік. Вона пов'язана і з хором "Гомін". Тож подружжя не лише будує сімейне життя, а й має спільні творчі інтереси.

Вадим та Анастасія вже виховують сина Максима, якому в жовтні 2026 року виповнилося вісім років. Диригент розповідав, що прагне бути хорошим батьком, а хлопчик змалечку зростає в музичному середовищі та слухає пісні, які виконує колектив.

Анастасія родом із Маріуполя. На початку повномасштабного вторгнення частина її рідних опинилася в окупації. Бабуся співачки провела там три тижні, після чого її вдалося евакуювати до Львова. Згодом вона оселилася неподалік родини та допомагає подружжю з дитиною.

Широку популярність Вадим здобув після того, як виконання хором "Гомін" пісні Степана Гіги "Цей сон" стало вірусним у соцмережах. Однак музикант заявив про себе ще задовго до популярності колективу. Він брав участь у вокальному шоу "Голос країни", проте тоді жоден із тренерів не обрав його до своєї команди.