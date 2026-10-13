Дирижер хора "Гомін" Вадим Яценко во второй раз станет отцом: жена показала беременный животик

Новое фото супругов

На фотографии влюбленные позируют вместе за кулисами. Вадим одет в черный сценический костюм с золотистыми пуговицами, а Анастасия - в белое платье с открытыми плечами и пышной юбкой. Женщина нежно прижалась к супругу, смотрит на него и держит руки на животе.

"Работали эти концерты втроем", - подписала фото Анастасия, намекнув на особую компанию во время концертов.

История любви Вадима и Анастасии Яценко: от школьной симпатии к совместной жизни на сцене

Вадим Яценко и его жена Анастасия Рябошапка знакомы еще со школы - они вместе учились из восьмого класса. Впоследствии оба вступили в консерваторию на дирижерско-хоровой отдел, поэтому их объединили не только чувства, но и любовь к музыке. Когда Вадиму и Анастасии было по 20 лет, он сделал предложение любимой. Музыкант вспоминал, что одалживал у друзей деньги на кольцо и поход в кафе, ведь хотел сделать предложение, несмотря на тогдашние финансовые возможности.

26 августа 2015 года пара официально вышла замуж. В августе 2025-го супруги отметили десять лет брака. По словам Вадима, они создали семью довольно рано, но в течение совместной жизни пытались поддерживать друг друга и вместе преодолевать трудности.

Музыка остается важной частью их жизни и сегодня. Анастасия - певица, которая выступает в разных музыкальных проектах, в частности в The Rock Symphony Orchestra, а также участвует в проектах, где дирижирует ее муж. Она связана и с хором "Гомін". Так что супруги не только строят семейную жизнь, но и имеют общие творческие интересы.

Вадим и Анастасия уже воспитывают сына Максима, которому в октябре 2026 исполнилось восемь лет. Дирижер рассказывал, что стремится быть хорошим отцом, а мальчик с детства растет в музыкальной среде и слушает песни, которые исполняет коллектив.

Анастасия родом из Мариуполя. В начале полномасштабного вторжения часть ее родных оказалась в оккупации. Бабушка певицы провела там три недели, после чего ее удалось эвакуировать во Львов. Впоследствии она поселилась недалеко от семьи и помогает супругам с ребенком.

Широкую популярность Вадим получил после того, как исполнение хором "Гомін" песни Степана Гиги "Цей сон" стало вирусным в соцсетях. Однако музыкант заявил о себе еще задолго до популярности коллектива. Он участвовал в вокальном шоу "Голос країни", однако тогда ни один из тренеров не выбрал его в свою команду.