Freel повернувся після паузи й попрощався з "На Відміну Від": що відомо про новий етап артиста

Повернення після тривалої паузи

Першою новою роботою Freel після перерви стала пісня "Мені казали".

За словами артиста, трек з'явився з особистого досвіду та ситуацій, коли він ішов на компроміси із собою та прислухався до чужих порад замість власного бачення.

"Кожного разу, коли я йшов на компроміси з собою, слухаючи не власні серце і мозок, а друзів, сімʼю, суспільство, зрештою з’ясовувалось, що я просто витратив даремно час і з самого початку треба було зробити так, як я хотів. "Мені казали" - це моя спроба здійснити свій камбек так, як його бачу саме я", - пояснив репер.

Над синглом працював саундпродюсер Стас Чорний, а до запису живих інструментів долучився мультиінструменталіст Сергій Сидоренко.

Freel розповів історію "На Відміну Від"

Наступний реліз артист присвятив гурту, з якого почався один із найпомітніших етапів його кар'єри.

Пісня отримала назву "На Відміну Від". У ній Freel згадує шлях колективу - від перших років після переїзду до Києва до моменту, коли гурт припинив існування.

"Сьогодні я з ностальгією і вдячністю згадую ті часи. 20 років тому двоє Андріїв переїхали із Черкас у Київ, де в перервах між двома роботами їм вдалося написати пісні, які досі люблять і слухають", - зазначив співак.

Репер Freel (фото надане пресслужбою)

Артист визнає, що тоді "На Відміну Від" зупинилися зовсім поруч із великим успіхом.

"З одного боку, ми зупинилися у кроці від по-справжньому великого успіху. З іншого боку, мабуть, так було потрібно і станом на зараз я вже б нічого не міняв", - каже він.

Freel також зізнався, що довгий час не відкидав можливості повернення гурту. Але зараз він розуміє, що вже час "остаточно перегорнути цю сторінку".

У кліпі зібрали архівні кадри гурту

Разом із піснею "На Відміну Від" Freel представив кліп, побудований на архівних матеріалах із різних періодів історії колективу.

Над піснею, як і над попереднім синглом "Мені казали", працював саундпродюсер Стас Чорний.

Чим відомий Freel

Freel - колишній учасник реп-гурту "На Відміну Від", який став відомим у 2000-х. Пізніше артист розпочав сольну кар'єру та випустив дебютний альбом "Спалах", який отримав музичні нагороди та відзнаки.

Кілька років Freel також працював головним редактором rap.ua.

У 2022 році він записав разом із Джамалою пісню "Коли закінчаться війни", а також долучився до проєкту Ukraїner "Хоробрі міста", представивши композицію "Луганськ. Абрикосовий цвіт".