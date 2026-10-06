Гончаренка внесли до бази "Миротворца" після виключення з "Євросолідарності"

Народного депутата Олексія Гончаренка внесли до бази центру "Миротворець" . Це сталося після його резонансних заяв щодо завершення війни та невдовзі після рішення фракції "Європейська Солідарність" виключити політика зі свого складу.

Як розповідає Styler, інформація про появу картки Гончаренка в базі "Миротворця" з'явилася 6 жовтня.

Чому Гончаренка внесли до бази "Миротворця"

У картці політика автори "Миротворця" звинувачують його в діях, які, на їхню думку, спрямовані на деморалізацію суспільства та перешкоджання мобілізаційним заходам.

Приводом стали нещодавні публічні заяви Гончаренка щодо війни. Зокрема, 2 жовтня нардеп закликав розпочати переговори з Росією та заявляв про необхідність домовлятися щодо припинення ударів по портах, підприємствах, школах, лікарнях, житлових будинках і мостах. Після цього, за його пропозицією, можна було б перейти до складніших питань, зокрема Донбасу та нейтрального статусу України.

Олексій Гончаренко у базі "Миротворець"

Чому Гончаренка виключили з "Євросолідарності"

Напередодні, 5 жовтня, фракція "Європейська Солідарність" оголосила про виключення Гончаренка зі свого складу. У політсилі пояснили рішення ідеологічними розбіжностями та заявили, що позиція нардепа щодо завершення війни й майбутньої системи безпеки України розійшлася з позицією фракції.

Водночас у "Європейській Солідарності" зазначили, що це рішення не перекреслює років спільної роботи. У партії наголосили, що незалежність України, її європейський курс, національна ідентичність та право самостійно визначати систему безпеки не можуть бути предметом компромісу.

Сам Гончаренко не є членом партії "Європейська Солідарність", однак до цього входив до однойменної парламентської фракції