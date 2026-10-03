Ілон Маск та Шивон Зіліс припинили стосунки: деталі від матері чотирьох дітей підприємця

Розрив без попередження

У своїй публікації Шивон зізналася, що їй складно прийняти настільки швидку зміну у стосунках. За її словами, перехід від закоханості до необхідності відпустити людину відбувся буквально протягом тижня.

Водночас жінка наголосила, що їхній зв'язок мав для неї велике значення. Вона написала, що кохала Маска більше за саме життя, а досвід, отриманий поруч із ним, значно збагатив її світогляд і додав життю сенсу.

Зіліс також розповіла, що хотіла створити для підприємця простір, у якому він міг би відчувати турботу, стабільність і спокій. На її думку, це було особливо важливо з огляду на напружений ритм його життя та постійну залученість у масштабні проєкти.

Жінка згадала, що їй подобалося підтримувати Маска у складні моменти й допомагати йому повертати гарний настрій. Вона додала, що сумуватиме за ним.

Четверо дітей і надія залишитися друзями

Попри біль від розставання, Зіліс назвала їхніх чотирьох дітей найбільшим спільним скарбом. Вона підкреслила, що дуже вдячна за них і що діти наповнюють її повсякденне життя радістю.

Жінка також висловила сподівання, що їм із Маском вдасться побудувати хороші стосунки після завершення романтичного зв'язку та разом виховувати дітей.

Зіліс запевнила, що й надалі бажатиме підприємцю щастя та переживатиме за нього, попри те, що зараз їй боляче.

Допис Шивон Зіліс (скриншот)

Що відомо про останнє листування Маска та Зіліс

У дописі Шивон також опублікувала скриншот листування з Маском. У повідомленнях ішлося про його зустріч із головою КНР Сі Цзіньпіном під час візиту до США.

З оприлюдненої переписки стало відомо, що Маск пояснив обраниці формат зустрічі, який не передбачав присутності партнерів. Він також додав, що за інших обставин узяв би Зіліс із собою. Жінка відповіла, що для неї важливо почути таке пояснення.

Остання переписка Маска та Зіліс (скриншот)

Водночас сама переписка не розкриває всіх обставин завершення стосунків, та й сама Зіліс не уточнила, що саме стало причиною розриву, лише підкреслила, що для неї він став повною несподіванкою.

Що ще відомо про стосунки Маска та Зіліс

Шивон Зіліс не була для Ілона Маска лише романтичною партнеркою. Вони багато років перетиналися і в професійному середовищі: Зіліс працювала в технологічній сфері, була пов'язана з OpenAI, а згодом стала однією з керівниць Neuralink. У біографії Маска автор Волтер Айзексон описував її як близьку професійну соратницю підприємця у сфері штучного інтелекту.

Про те, що Маск і Зіліс мають дітей, стало відомо публічно у 2022 році. Тоді з'ясувалося, що ще в листопаді 2021-го у них народилися близнюки - Страйдер та Азур. Їхнє народження спочатку не афішували.

Згодом у пари з'явилося ще двоє дітей. У лютому 2024 року народилася донька Аркадія, а у 2025 році Зіліс повідомила про народження сина Селдона Лікурґуса. Таким чином, до моменту розриву Маск і Зіліс стали батьками чотирьох дітей.

Незважаючи на це, їхні стосунки доволі тривалий час залишалися досить закритими від публіки.

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