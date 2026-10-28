Камалію розкритикували за танці на бронеавтомобілі у військовій формі (відео)

Що показала Камалія на відео

Співачка опублікувала в Instagram ролик, знятий на тлі осіннього лісу. У кадрі вона з'явилася у військовій формі, кепці та берцях, сидячи на бронеавтомобілі.

Поруч із артисткою перебував співак VLADIAS, також одягнений у камуфляж. Разом вони танцювали під композицію Камалії "Самбука", усміхалися та позували перед камерою.

На задньому плані видно дерева з пожовклим листям, дим та військову техніку.

У підписі до відео виконавиця звернулася до бійців 2-го механізованого батальйону "Бісова дюжина" 12-ї окремої важкої механізованої бригади.

"Мої любі "Бісікі"! Дякую вам за мужність, силу та кожен день боротьби за Україну! Пишаюся вами, люблю вас і вірю в нашу Перемогу! Ура", - написала співачка.

Також вона додала слова підтримки українській армії та подякувала військовим за захист країни.

Відео Камалії викликало хвилю критики в мережі

Публікація викликала обурення серед частини підписників співачки.

У коментарях користувачі почали критикувати Камалію за танці на військовій техніці. Найбільше запитань викликало те, що артистка обрала для такого відео розважальну композицію, хоча сам допис присвятила українським захисникам.

Під роликом з'явилися такі реакції:

"Який жах..."

коментар під дописом (скриншот)

"Це жах, опустились нижче дна. Ви там всі обкурились чогось? Танці і веселощі на кістках. Думайте краще головою що співати, де і для кого".

коментар під дописом (скриншот)

"Ви що, з глузду з'їхали?"

коментар під дописом (скриншот)

Частина користувачів також закликала артистку видалити відео.

Камалія раніше розповідала про бажання піти на фронт

Цікаво, що раніше співачка зізнавалася, що сама хотіла долучитися до захисту України. Співачка зізналася, що обговорювала з колишнім головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним своє бажання піти на фронт. За словами Камалії, Залужний не підтримав її намір.

Після початку повномасштабного вторгнення співачка долучилася до волонтерської діяльності. Вона розповідала про допомогу українським військовим, а також біженцям, які були змушені залишити свої домівки через війну.