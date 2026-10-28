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Главная Люди Камалию раскритиковали за танцы на бронеавтомобиле в военной форме (видео)
Люди 28 октября 2026, 15:27

Камалию раскритиковали за танцы на бронеавтомобиле в военной форме (видео)

Певица посвятила ролик украинским защитникам, однако ее выступление на военной технике вызвало негодование среди части подписчиков
Остапова Анастасія Остапова Анастасія Редактор-стажер Styler
Камалию раскритиковали за танцы на бронеавтомобиле (коллаж: Styler)
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Украинская певица Камалия оказалась в центре критики после публикации видео, где она танцует в военной форме на бронеавтомобиле. Артистка посвятила ролик украинским защитникам, однако не все пользователи сети оценили способ выразить поддержку военным.

Об этом рассказывает Styler со ссылкой на Instagram певицы.

Что показала Камалия на видео

Певица опубликовала в Instagram ролик, снятый на фоне осеннего леса. В кадре она появилась в военной форме, кепке и берцах, сидя на бронеавтомобиле.

Рядом с артисткой был певец VLADIAS, также одетый в камуфляж. Вместе они плясали под композицию Камалии "Самбука", улыбались и позировали перед камерой.

На заднем плане видны деревья с пожелтевшей листвой, дым и военная техника.

В подписи к видео исполнительница обратилась к бойцам 2-го механизированного батальона "Бісова дюжина" 12-й отдельной тяжелой механизированной бригады.

"Мои дорогие "Бисики"! Спасибо вам за мужество, силу и каждый день борьбы за Украину! Горжусь вами, люблю вас и верю в нашу Победу! Ура", - написала певица.

Также она добавила слова поддержки украинской армии и поблагодарила военных за защиту страны.

Видео Камалии вызвало волну критики в сети

Публикация вызвала негодование среди части подписчиков певицы.

В комментариях пользователи стали критиковать Камалию за танцы на военной технике. Больше всего вопросов вызвало то, что артистка выбрала для такого видео развлекательную композицию, хотя само сообщение посвятила украинским защитникам.

Под роликом появились следующие реакции:

"Какой ужас..."

комментарий под постом (скриншот)

"Это ужас, опустились ниже дна. Вы там все обкурились чего-нибудь? Танцы и веселье на костях. Думайте лучше головой что петь, где и для кого".

комментарий под постом (скриншот)

"Вы что, с ума сошли?"

комментарий под постом (скриншот)

Часть пользователей также призывала артистку удалить видео.

Камалия раньше рассказывала о желании пойти на фронт

Интересно, что ранее певица признавалась, что сама хотела приобщиться к защите Украины. Певица призналась, что обсуждала с бывшим главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным свое желание уйти на фронт. По словам Камалии, Залужный не поддержал ее намерение.

После начала полномасштабного вторжения певица приобщилась к волонтерской деятельности. Она рассказывала о помощи украинским военным, а также беженцам, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за войны.

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