Катерина Тишкевич уперше стала мамою: акторка показала новонародженого сина

Перші фото із новонародженим сином

Радісною новиною акторка поділилася у своїх соцмережах, опублікувавши світлини з пологового будинку. На фотографіях вона позує з новонародженим сином, а також разом із чоловіком Валентином Томусяком, який був поруч під час появи малюка на світ.

Первістка назвали Даніелем. У родині хлопчика вже ніжно називають Данеликом.

"Ну привіт, синку. 28.10.2026. Дякуємо Богові за це благословення. Даніель. Наш маленький Данелик. Ось ти й з нами", - написала Катерина.

Для подружжя це перша дитина. Про майбутнє поповнення акторка та її чоловік оголосили ще в червні 2026 року. Тепер вони поділилися першими митями знайомства із сином, не розкриваючи поки інших подробиць про новонародженого.

Чому Катерина Тишкевич і Валентин Томусяк переїхали до Вінниці

Незадовго до народження первістка подружжя залишило Київ і переїхало до Вінниці, де планувало провести холодну пору року. Це рішення було пов’язане передусім із безпекою та бажанням спокійніше підготуватися до появи дитини.

Через постійні російські обстріли столиці актори вирішили скористатися запасним планом, який обговорювали заздалегідь. Вони також врахували практичні обставини: з Вінниці зручно добиратися до інших міст, що важливо для Валентина Томусяка через його гастрольний графік, а також їздити на планові медичні обстеження.

Був іще один важливий для пари чинник - у Вінниці живуть їхні друзі та однодумці з духовного кола. Подружжя цікавиться індуїзмом, практикує йогу та підтримує зв’язок зі своєю духовною спільнотою.

Тож переїзд став для акторів способом поєднати безпеку, побутову зручність і підтримку близьких напередодні важливої події в родині.

Проблеми зі здоров'ям не стали на заваді вагітності

Варто додати, що шлях Катерини Тишкевич до материнства відбувався на тлі тривалої боротьби з проблемами зі здоров'ям. Уже багато років акторка страждає від сильного хронічного головного болю, причину якого лікарі тривалий час не могли остаточно встановити.

У березні 2024 року Тишкевич розповідала, що однією з версій її стану є хронічний соматоформний больовий розлад. Акторка пояснювала, що йдеться про стійкий головний біль, а серед можливих чинників його виникнення розглядали емоційну травму та індивідуальні фізіологічні особливості.

Наприкінці 2023 року артистка також пережила важке ускладнення під час лікування: після встановлення катетера в неї розвинувся сепсис, через що вона потрапила до реанімації. Після цього Тишкевич тривалий час відновлювалася та продовжувала шукати способи полегшити хронічний біль.

У травні 2025 року акторка повідомляла про позитивні зміни й розповідала, що певний час обходиться без ліків.