Захур розповів, чи знав про побиття Камалії

В інтерв'ю для проєкту "Наодинці з Гламуром" Мохаммад Захур зізнався, що до публічної заяви колишньої дружини не знав про насильство з боку її обранця. Бізнесмен бачив кадри, на яких обличчя співачки було в синцях, але припускав, що це міг бути грим.

"Я про це не знав, але бачив усе це. Мені здалося, що це, можливо, якісь зйомки. Ми в Америці одного разу знімалися у фільмі, в якому вона помирала, і їй зробили ще більш моторошний грим", - пригадав Захур.

Після того як подробиці стосунків Камалії стали публічними, бізнесмен не намагався особисто зв'язатися з її колишнім обранцем. Він наголосив, що такі ситуації необхідно вирішувати у правовому полі.

"Треба було одразу піти в поліцію і заявити. Нехай поліція розбирається. З'ясовувати стосунки по-бандитськи, призначати якісь зустрічі - це не по-нашому", - зазначив він.

Захур також вважає, що в разі бездіяльності правоохоронців співачка могла б привернути увагу до справи завдяки своїй публічності.

Чому Захура образили слова Камалії про їхній шлюб

Бізнесмен також прокоментував попереднє зізнання артистки про те, що за роки подружнього життя вона жодного разу не почула від нього слів кохання.

Захур не приховував, що така заява його образила. За словами чоловіка, він звик демонструвати свої почуття вчинками, а не словами.

"Було прикро, звичайно. Що можна сказати, якщо людина стільки років старалася? Так, я небагатослівний, можливо, нечасто говорив такі ніжні слова. Ми східні люди, ми зазвичай не говоримо таких речей. Ми показуємо, що любимо", - пояснив бізнесмен.

Він додав, що завжди надавав перевагу конкретним діям, які, на його переконання, краще свідчать про почуття до близької людини.

У яких стосунках Камалія та Захур після розлучення

Попри відверті заяви колишньої дружини, Захур позитивно згадує роки їхнього спільного життя та визнає право співачки публічно ділитися власними переживаннями.

"Я не думаю, що ми в серці розлучилися або в нас є якісь проблеми. У мене ніколи з нею жодних проблем немає", - поділився він.

Захур також відреагував на слова Камалії про конфлікти з його донькою від попереднього шлюбу. Він припустив, що причиною непорозумінь могли бути побутові розбіжності.

Що Камалія розповідала про насильство у стосунках

На початку листопада Камалія в інтерв'ю Марічці Довбенко розповіла про болісний досвід стосунків із підприємцем Михайлом Стефанішиним, з яким познайомилася після розлучення із Захуром.

За словами Камалії, вона зіткнулася з фізичним насильством, ревнощами та постійним контролем. Однією з причин конфліктів ставало її спілкування з колишнім чоловіком.

Після одного з випадків побиття співачка отримала травму барабанної перетинки та потребувала хірургічного втручання. Вона зверталася до поліції, але згодом забрала заяву.

Артистка також зізналася, що неодноразово намагалася припинити ці стосунки, але поверталася до чоловіка після його вибачень та обіцянок змінитися