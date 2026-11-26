Захур рассказал, знал ли он об избиении Камалии

В интервью для проекта "Наодинці з Гламуром" Мохаммад Захур признался, что до публичного заявления бывшей жены не знал о насилии со стороны ее избранника. Бизнесмен видел кадры, на которых лицо певицы было в синяках, но предполагал, что это мог быть грим.

"Я об этом не знал, но видел все это. Мне показалось, что это, возможно, какие-то съемки. Мы в Америке однажды снимались в фильме, в котором она умирала, и ей сделали еще более жуткий грим", - вспомнил Захур.

После того как подробности отношений Камалии стали публичными, бизнесмен не пытался лично связаться с ее бывшим избранником. Он подчеркнул, что такие ситуации необходимо решать в правовом поле.

"Надо было сразу пойти в полицию и заявить. Пусть полиция разбирается. Выяснять отношения по-бандитски, назначать какие-то встречи - это не по-нашему", - отметил он.

Захур также считает, что в случае бездействия правоохранителей певица могла бы привлечь внимание к делу благодаря своей публичности.

Почему Захура обидели слова Камалии об их браке

Бизнесмен также прокомментировал предыдущее признание артистки о том, что за годы супружеской жизни она ни разу не услышала от него слов любви.

Захур не скрывал, что такое заявление его обидело. По словам мужчины, он привык демонстрировать свои чувства поступками, а не словами.

"Было обидно, конечно. Что можно сказать, если человек столько лет старался? Да, я малословный, может быть, нечасто говорил такие ласковые слова. Мы восточные люди, мы обычно не говорим таких вещей. Мы показываем, что любим", - объяснил бизнесмен.

Он добавил, что всегда отдавал предпочтение конкретным действиям, которые, по его убеждению, лучше свидетельствуют о чувствах к близкому человеку.

В каких отношениях Камалия и Захур после развода

Несмотря на откровенные заявления бывшей жены, Захур положительно вспоминает годы их совместной жизни и признает право певицы публично делиться собственными переживаниями.

"Я не думаю, что мы в сердце расстались или у нас какие-то проблемы есть. У меня никогда с ней никаких проблем нет", - поделился он.

Захур также отреагировал на слова Камалии о конфликтах с его дочерью от предыдущего брака. Он предположил, что причиной разногласий могли быть бытовые вопросы.

Что Камалия рассказывала о насилии в отношениях

В начале ноября Камалия в интервью Маричке Довбенко рассказала о болезненном опыте отношений с предпринимателем Михаилом Стефанишиным, с которым познакомилась после развода с Захуром.

По словам Камалии, она столкнулась с физическим насилием, ревностью и постоянным контролем. Одной из причин конфликтов становилось ее общение с бывшим мужем.

После одного из случаев избиения певица получила травму барабанной перепонки и нуждалась в хирургическом вмешательстве. Она обращалась в полицию, но впоследствии забрала заявление.

Артистка также призналась, что неоднократно пыталась прекратить эти отношения, но возвращалась к мужчине после его извинений и обещаний измениться.