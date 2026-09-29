Наречений Лесі Нікітюк відновлюється після операції: що каже про повернення на службу

Що Дмитро Бабчук розповів про повернення на війну

Один із підписників запитав у Дмитра, чим він планує займатися далі. Військовий відповів, що зараз поступово відновлюється після операції.

Бабчук зазначив, що планує повернутися до військової служби, щойно зможе нормально ходити. Своє рішення він пояснив тим, що військові завдання самі себе не виконають.

Відповідь Дмитра Бабчука (скриншот)

Яку операцію переніс Дмитро Бабчук

У серпні Бабчук повідомив у соцмережах, що переніс операцію на нозі. Тоді він опублікував фото з лікарні з загіпсованою лівою ногою.

Водночас Дмитро не розкривав точного діагнозу, характеру травми та обставин, через які йому знадобилося хірургічне втручання. Після операції він уже говорив про намір повернутися до служби після відновлення.

Історія кохання Нікітюк і Бабчука

Про роман Лесі Нікітюк і Дмитра Бабчука стало відомо восени 2024 року. Спочатку телеведуча лише інтригувала підписників кадрами з коханим, а згодом перестала приховувати їхні стосунки.

У січні 2025 року Дмитро освідчився Лесі. Ведуча показала каблучку та повідомила про заручини, однак весілля пара поки публічно не анонсувала.

У червні 2025 року Нікітюк і Бабчук уперше стали батьками. У пари народився син, якого назвали Оскаром. Леся час від часу ділиться сімейними кадрами, проте обличчя хлопчика батьки намагаються не показувати публічно.

Що відомо про службу Дмитра Бабчука

Дмитро Бабчук розпочав військову службу у 2016 році, коли йому було 20 років. Спочатку він служив у морській піхоті, зокрема у 35-й окремій бригаді, а згодом продовжив службу в 73-му морському центрі Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Військову професію Дмитро обрав ще до повномасштабного вторгнення. Він розповідав, що з дитинства хотів стати морським піхотинцем, а інтерес до флоту перейняв від дідуся, який також служив. До армії Бабчук серйозно займався спортом — боксом і рукопашним боєм, а також здобув звання кандидата у майстри спорту.