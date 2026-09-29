Жених Леси Никитюк восстанавливается после операции: что говорит о возвращении на службу

Что Дмитрий Бабчук рассказал о возвращении на войну

Один из подписчиков спросил у Дмитрия, чем он планирует заниматься дальше. Военный ответил, что сейчас постепенно восстанавливается после операции.

Бабчук отметил, что планирует вернуться в военную службу, как только сможет нормально ходить. Свое решение он объяснил тем, что военные задачи сами себя не выполнят.

Ответ Дмитрия Бабчука (скриншот)

Какую операцию перенес Дмитрий Бабчук

В августе Бабчук сообщил в соцсетях, что перенес операцию на ноге. Тогда он опубликовал фото из больницы с загипсованной левой ногой.

В то же время Дмитрий не раскрывал точного диагноза, характера травмы и обстоятельств, по которым ему понадобилось хирургическое вмешательство. После операции он уже говорил о намерении вернуться к службе после восстановления.

История любви Никитюк и Бабчука

О романе Леси Никитюк и Дмитрии Бабчуке стало известно осенью 2024 года. Сначала телеведущая только интриговала подписчиков кадрами с любимым, а впоследствии перестала скрывать их отношения.

В январе 2025 года Дмитрий сделал предложение Лесе. Ведущая показала кольцо и сообщила о помолвке, однако свадьба пара пока публично не анонсировала.

В июне 2025 года Никитюк и Бабчук впервые стали родителями. У пары родился сын, которого назвали Оскаром. Леся время от времени делится семейными кадрами, но лицо мальчика родители стараются не показывать публично.

Что известно о службе Дмитрия Бабчука

Дмитрий Бабчук начал военную службу в 2016 году, когда ему было 20 лет. Сначала он служил в морской пехоте, в том числе в 35-й отдельной бригаде, а затем продолжил службу в 73-м морском центре Сил специальных операций ВСУ.

Военную профессию Дмитрий выбрал еще до полномасштабного вторжения. Он рассказывал, что с детства хотел стать морским пехотинцем, а интерес к флоту перенял от служившего дедушки. До армии Бабчук серьезно занимался спортом - боксом и рукопашным боем, а также получил звание кандидата в мастера спорта.