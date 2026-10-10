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Люди 10 жовтня 2026, 10:44

Оля Полякова після ДТП у Молдові відповіла на закиди щодо карми та чутки про те, що її зурочили

Після низки неприємних подій співачка почула припущення про можливі карму та зурочення
Наталя Крижанівська Наталя Крижанівська Редактор Styler
Оля Полякова відповіла на припущення про зурочення (фото: Styler)
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Співачка Оля Полякова відреагувала на припущення, що останні неприємні події в її житті можуть бути пов'язані з кармою або зуроченням. Артистка розповіла, як поставилася до таких розмов, а також пригадала ДТП у Молдові, в яку потрапила разом із донькою Машею.

Про це Styler розповідає з посиланням на інтерв'ю артистки для програми "Наодинці з Гламуром".

Що Оля Полякова сказала про зурочення

Після пережитих неприємностей співачка зіткнулася з припущеннями, що причиною могли бути зурочення або карма. Полякова прокоментувала ці версії з властивим їй гумором і розповіла, що справді поставила свічки.

Водночас артистка пояснила, що зробила це не лише заради власного спокою.

"Я свічку поставила і за здоров'я, і за упокій моїх ворогів", - саркастично відповіла Оля, проте прямо підтверджувати, що її зурочили, не стала.

ДТП у Молдові: що сталося з Поляковою та її донькою

Під час інтерв'ю артистка також повернулася до дорожньо-транспортної пригоди, в яку потрапила разом із донькою Машею в Молдові.

За словами Полякової, водій іншого автомобіля був п'яний і перебував під дією інших речовин. Співачка зазначила, що не знає, чим завершилося розслідування, адже аварія сталася за кордоном, а доступу до матеріалів справи родина не отримала.

"Цей чувак, який їхав, він був обдовбаний, він був п'яний. Але як вони там це вирішили, я не знаю, бо це інша держава. Тому нам взагалі ніякої не дали доступу до справи, нічого", - розповіла артистка.

Після аварії доньці пропонували медичну допомогу. Пережите вплинуло і на звички співачки: за її словами, вона перестала користуватися потягами, а наразі намагається подорожувати через Молдову.

Чому Полякова не поспішає продавати квартиру в Києві

Ще одне запитання стосувалося можливого переїзду за кордон. Співачка пояснила, чи готова продати квартиру в центрі Києва через небезпечну ситуацію в столиці.

За словами Полякової, зараз вона не може ухвалити таке рішення через молодшу доньку Алісу. 15-річна дівчина категорично не хоче залишати Україну, тому артистка не планує їхати без неї.

"Я не можу, бо в мене дитина є, 15-річна Аліса, яка не хоче виїжджати за кордон. Ні в яку, і нікуди з хати", - пояснила співачка.

Полякова наголосила, що для неї важливо бути поруч із донькою та підтримувати її в підлітковому віці. Саме позиція Аліси наразі впливає на рішення артистки щодо можливого переїзду.

Що ще відомо про останні події в житті артистки

У серпні Оля Полякова разом зі старшою донькою Машею потрапила в ДТП у Молдові. Унаслідок аварії 21-річна дівчина отримала переломи носа та очниці, а також синці.

Пізніше співачка розповіла, що лікарі пропонували допомогти з реконструкцією носа доньки.

Ще один небезпечний випадок стався у вересні, коли артистка їхала з молодшою донькою Алісою потягом до Польщі.

Під час поїздки пасажирів кілька разів евакуювали через загрозу російського безпілотника. Під час третьої евакуації Shahed влучив у потяг. За словами Полякової, вони з донькою та іншими пасажирами встигли відійти на безпечну відстань.

Враховуючи усі ці неприємні події, які трапилися з артисткою останнім часом, й з'явилися закиди про можливе зурочення та карму.

Нагадаємо, як раніше Оля Полякова розповідала про те, яку професію обрала її 15-річна донька та на якому виші зупинилася для продовження навчання.

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