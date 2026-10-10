Оля Полякова після ДТП у Молдові відповіла на закиди щодо карми та чутки про те, що її зурочили
Співачка Оля Полякова відреагувала на припущення, що останні неприємні події в її житті можуть бути пов'язані з кармою або зуроченням. Артистка розповіла, як поставилася до таких розмов, а також пригадала ДТП у Молдові, в яку потрапила разом із донькою Машею.
Про це Styler розповідає з посиланням на інтерв'ю артистки для програми "Наодинці з Гламуром".
Що Оля Полякова сказала про зурочення
Після пережитих неприємностей співачка зіткнулася з припущеннями, що причиною могли бути зурочення або карма. Полякова прокоментувала ці версії з властивим їй гумором і розповіла, що справді поставила свічки.
Водночас артистка пояснила, що зробила це не лише заради власного спокою.
"Я свічку поставила і за здоров'я, і за упокій моїх ворогів", - саркастично відповіла Оля, проте прямо підтверджувати, що її зурочили, не стала.
ДТП у Молдові: що сталося з Поляковою та її донькою
Під час інтерв'ю артистка також повернулася до дорожньо-транспортної пригоди, в яку потрапила разом із донькою Машею в Молдові.
За словами Полякової, водій іншого автомобіля був п'яний і перебував під дією інших речовин. Співачка зазначила, що не знає, чим завершилося розслідування, адже аварія сталася за кордоном, а доступу до матеріалів справи родина не отримала.
"Цей чувак, який їхав, він був обдовбаний, він був п'яний. Але як вони там це вирішили, я не знаю, бо це інша держава. Тому нам взагалі ніякої не дали доступу до справи, нічого", - розповіла артистка.
Після аварії доньці пропонували медичну допомогу. Пережите вплинуло і на звички співачки: за її словами, вона перестала користуватися потягами, а наразі намагається подорожувати через Молдову.
Чому Полякова не поспішає продавати квартиру в Києві
Ще одне запитання стосувалося можливого переїзду за кордон. Співачка пояснила, чи готова продати квартиру в центрі Києва через небезпечну ситуацію в столиці.
За словами Полякової, зараз вона не може ухвалити таке рішення через молодшу доньку Алісу. 15-річна дівчина категорично не хоче залишати Україну, тому артистка не планує їхати без неї.
"Я не можу, бо в мене дитина є, 15-річна Аліса, яка не хоче виїжджати за кордон. Ні в яку, і нікуди з хати", - пояснила співачка.
Полякова наголосила, що для неї важливо бути поруч із донькою та підтримувати її в підлітковому віці. Саме позиція Аліси наразі впливає на рішення артистки щодо можливого переїзду.
Що ще відомо про останні події в житті артистки
У серпні Оля Полякова разом зі старшою донькою Машею потрапила в ДТП у Молдові. Унаслідок аварії 21-річна дівчина отримала переломи носа та очниці, а також синці.
Пізніше співачка розповіла, що лікарі пропонували допомогти з реконструкцією носа доньки.
Ще один небезпечний випадок стався у вересні, коли артистка їхала з молодшою донькою Алісою потягом до Польщі.
Під час поїздки пасажирів кілька разів евакуювали через загрозу російського безпілотника. Під час третьої евакуації Shahed влучив у потяг. За словами Полякової, вони з донькою та іншими пасажирами встигли відійти на безпечну відстань.
Враховуючи усі ці неприємні події, які трапилися з артисткою останнім часом, й з'явилися закиди про можливе зурочення та карму.
Нагадаємо, як раніше Оля Полякова розповідала про те, яку професію обрала її 15-річна донька та на якому виші зупинилася для продовження навчання.