Операції та весілля за декілька місяців до смерті: що відомо про Олександра Венедчука з ВКВ

Чим прославився Олександр Венедчук

Венедчук починав зі студентського гумору. Як згадували в Київському національному торговельно-економічному університеті , він і Влад Куран грали в університетській лізі КВК. Згодом вони об'єдналися з Артемом Дамницьким і створили "Ветеранів космічних військ".

Широку впізнаваність команді принесла "Ліга сміху". У 2019 році ВКВ перемогли в п'ятому сезоні шоу, де їхнім тренером був актор Станіслав Боклан.

Згодом гумористи розвивали власний YouTube-канал. Веня став одним з облич проєктів "Еліас" і "Вікторина", у яких учасники пояснювали слова, відповідали на запитання та жартували разом із запрошеними гостями.

Веня майже 10 років тому (фото: instagram.com/ven4os)

Крововилив у мозок та дві операції

9 лютого 2025 року Венедчук розповів в Instagram , що 31 січня пережив крововилив у мозок. За його словами, він втрачав свідомість, а сильні та тривалі судоми змусили нейрохірургів ухвалити рішення про термінову операцію.

Після втручання на гумориста чекали реабілітація та домашній режим. Він пояснював, що лікарі тимчасово заборонили йому зніматися, і дякував людям, які підтримували його під час лікування.

"Всім величезне дякую за підтримку, обіймаю вас міцно", - писав Венедчук.

У вересні того ж року він повідомив про ще одну операцію. У дописі від 18 вересня комік зазначив, що його прооперували у вівторок, 16 вересня, та описав встановлену конструкцію зі сплаву титану.

"Тепер 35% моєї голови це сплав титану і якоїсь супер-пупер штуки", - написав він.

Веня також наголошував, що життя й лікування тривають.

Ці обставини відомі з його власних розповідей. Причину смерті в повідомленні ВКВ не назвали і зв'язку з перенесеними операціями не зазначили.

Повернення до глядачів та вихід із ВКВ

У березні 2025 року, після першої операції, Венедчук з'явився у 85-му випуску "Вечірньої передачі" .

На початку ефіру Артем Дамницький уточнив, що це ще не повноцінне повернення колеги до роботи. Сам Веня пояснив свою появу бажанням знову побачити друзів і поспілкуватися з аудиторією.

"Я з'явився сьогодні тут, по-перше, тому що я дуже-дуже сильно скучив за пацанами й за вами", - сказав гуморист.

Венедчук на сцені (фото: instagram.com/ven4os)

20 грудня 2025 року Венедчук оголосив про вихід із ВКВ. Він наголосив, що ухвалив рішення самостійно.

"Жодних конфліктів, жодних непорозумінь, це лише моє рішення", - написав він.

Комік подякував глядачам за вісім років уваги та п'ять років на YouTube, закликав підтримувати колег і стежити за його трансляціями на Twitch.

Що відомо про дружину Вені

У червні 2026 року Венедчук повідомив про одруження з Кариною Устименко. Новиною він поділився в Instagram-stories, показавши обручку на спільному кадрі з коханою.

"Ну я вже шо? Ну я вже все", - підписав світлину гуморист.

Пара була разом задовго до цієї новини: у публікаціях про їхні стосунки збереглися спільні світлини ще 2018 року. Венедчук показував кохану й пізніше, хоча докладно про особисте життя розповідав рідко.

Олександр Венедчук із Кариною (архівне фото: instagram.com/ven4os).

Від повідомлення про одруження до звістки про смерть гумориста минуло трохи більше чотирьох місяців.

Венедчук із дружиною (архівне фото: instagram.com/ven4os)

Які плани залишилися нездійсненими

Після смерті Венедчука журналістка Раміна Есхакзай розповіла про інтерв'ю, яке вони обговорювали.

"Ми з Вєнею мали писати інтерв'ю, коли він вирішить запускати свій канал", - написала вона в Instagram Stories.

А Маша Єфросиніна згадала спільну роботу з гумористом і його задуми на майбутнє.

"Скільки в тебе було планів на це життя", - написала ведуча.

Що повідомили про смерть і прощання

У дописі від 13 жовтня команда "Ветерани космічних військ" повідомила, що Венедчук помер того дня. Час і місце прощання колеги пообіцяли оприлюднити, щойно ця інформація стане відомою.