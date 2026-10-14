Операції та весілля за декілька місяців до смерті: що відомо про Олександра Венедчука з ВКВ
Олександр Венедчук, якого глядачі знали як Веню з "Ветеранів космічних військ", помер 13 жовтня у віці 32 років. За останні два роки він переніс дві операції, повернувся до зйомок і повідомив про одруження.
Про кар'єру, лікування та особисте життя гумориста розповідає Styler.
Чим прославився Олександр Венедчук
Венедчук починав зі студентського гумору. Як згадували в Київському національному торговельно-економічному університеті, він і Влад Куран грали в університетській лізі КВК. Згодом вони об'єдналися з Артемом Дамницьким і створили "Ветеранів космічних військ".
Широку впізнаваність команді принесла "Ліга сміху". У 2019 році ВКВ перемогли в п'ятому сезоні шоу, де їхнім тренером був актор Станіслав Боклан.
Згодом гумористи розвивали власний YouTube-канал. Веня став одним з облич проєктів "Еліас" і "Вікторина", у яких учасники пояснювали слова, відповідали на запитання та жартували разом із запрошеними гостями.
Крововилив у мозок та дві операції
9 лютого 2025 року Венедчук розповів в Instagram, що 31 січня пережив крововилив у мозок. За його словами, він втрачав свідомість, а сильні та тривалі судоми змусили нейрохірургів ухвалити рішення про термінову операцію.
Після втручання на гумориста чекали реабілітація та домашній режим. Він пояснював, що лікарі тимчасово заборонили йому зніматися, і дякував людям, які підтримували його під час лікування.
"Всім величезне дякую за підтримку, обіймаю вас міцно", - писав Венедчук.
У вересні того ж року він повідомив про ще одну операцію. У дописі від 18 вересня комік зазначив, що його прооперували у вівторок, 16 вересня, та описав встановлену конструкцію зі сплаву титану.
"Тепер 35% моєї голови це сплав титану і якоїсь супер-пупер штуки", - написав він.
Веня також наголошував, що життя й лікування тривають.
Ці обставини відомі з його власних розповідей. Причину смерті в повідомленні ВКВ не назвали і зв'язку з перенесеними операціями не зазначили.
Повернення до глядачів та вихід із ВКВ
У березні 2025 року, після першої операції, Венедчук з'явився у 85-му випуску "Вечірньої передачі".
На початку ефіру Артем Дамницький уточнив, що це ще не повноцінне повернення колеги до роботи. Сам Веня пояснив свою появу бажанням знову побачити друзів і поспілкуватися з аудиторією.
"Я з'явився сьогодні тут, по-перше, тому що я дуже-дуже сильно скучив за пацанами й за вами", - сказав гуморист.
20 грудня 2025 року Венедчук оголосив про вихід із ВКВ. Він наголосив, що ухвалив рішення самостійно.
"Жодних конфліктів, жодних непорозумінь, це лише моє рішення", - написав він.
Комік подякував глядачам за вісім років уваги та п'ять років на YouTube, закликав підтримувати колег і стежити за його трансляціями на Twitch.
Що відомо про дружину Вені
У червні 2026 року Венедчук повідомив про одруження з Кариною Устименко. Новиною він поділився в Instagram-stories, показавши обручку на спільному кадрі з коханою.
"Ну я вже шо? Ну я вже все", - підписав світлину гуморист.
Пара була разом задовго до цієї новини: у публікаціях про їхні стосунки збереглися спільні світлини ще 2018 року. Венедчук показував кохану й пізніше, хоча докладно про особисте життя розповідав рідко.
Від повідомлення про одруження до звістки про смерть гумориста минуло трохи більше чотирьох місяців.
Які плани залишилися нездійсненими
Після смерті Венедчука журналістка Раміна Есхакзай розповіла про інтерв'ю, яке вони обговорювали.
"Ми з Вєнею мали писати інтерв'ю, коли він вирішить запускати свій канал", - написала вона в Instagram Stories.
А Маша Єфросиніна згадала спільну роботу з гумористом і його задуми на майбутнє.
"Скільки в тебе було планів на це життя", - написала ведуча.
Що повідомили про смерть і прощання
У дописі від 13 жовтня команда "Ветерани космічних військ" повідомила, що Венедчук помер того дня. Час і місце прощання колеги пообіцяли оприлюднити, щойно ця інформація стане відомою.
Згодом команда ВКВ оголосила про збір коштів для родини Вені. Банку відкрили на ім'я Артема Дамницького. Допомогти близьким гумориста можуть усі охочі.
Раніше Styler також розповідав, як Кравець, Ткач та інші зірки відреагували на смерть коміка Вені з ВКВ.