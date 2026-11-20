RIDNYI нарешті оформив квартиру в Києві

Про важливу подію співак повідомив в своїх соцмережах. Він опублікував відео на тлі будинку, де розташоване нове житло. У ролику артист співає власну пісню, танцює та усміхається.

У своєму пості RIDNYI зазначив, що документи на квартиру офіційно оформили лише тепер. За його словами, протягом п'яти років підписники постійно цікавилися, що відбувається з обіцяним на шоу житлом.

"Сьогодні офіційно оформили документи на квартиру в Києві. 5-ть років запитань: "шо там твоя квартира?", "живеш уже в Києві" і тд…", - написав співак.

Водночас артист наголосив, що весь цей час довіряв забудовнику й не квапив події.

"Тепер можу спокійно відповісти, що вона МОЯ. Вірив в чесність забудовника і тепер є власником житла в ЖК. Тому спокійно чекав свого часу, бо "дарованому коню в зуби не дивляться", - поділився він.

На що співак витратив ці п'ять років

RIDNYI також згадав, що після перемоги обіцяв підтримувати людей, які потребують допомоги. За цей час він, за власними словами, відпрацював чимало благодійних концертів.

Артист пояснив, що хотів дотримати слова й спрямовувати свої зусилля на допомогу іншим.

"За цих 5-ть років я відпрацював дуже багато благодійних концертів, де мав за мету дотримати слово про підтримку потребуючих після перемоги", - зазначив співак.

Тепер, коли питання з квартирою нарешті вирішилося, він відчуває більше впевненості у завтрашньому дні.

"Зараз можу нарешті трохи видихнути, бо вже маю хоч якусь маленьку стабільність, нарешті. Я щасливий. І дякую вам усім, що у свій час повірили в мене", - підсумував RIDNYI.

Що відомо про новий сезон "Голосу"

Музичне змагання 2026 року вчергове об'єднало на одній сцені вокалістів із різних куточків України. Новий сезон "Голосу країни" розпочався 25 жовтня. Цього разу оцінюють виступи учасників Тіна Кароль, Наталія Могилевська, MONATIK та Артем Пивоваров. А атмосферу шоу створюють ведучі Юрій Горбунов і Катерина Осадча.

Після чотирьох випусків сліпих прослуховувань одна з тренерок уже визначилася зі своїми фаворитами. Тіна Кароль зібрала повну команду - до неї приєдналися 12 вокалістів. Інші ж наставники поки продовжують відбір: у MONATIK уже 11 учасників, а в командах Артема Пивоварова та Наталії Могилевської - по дев'ять.

Нові епізоди проєкту виходять щонеділі о 21:00. Що ж стосується точної дати фіналу, то її організатори поки не назвали.