Переможець "МастерШеф" Павло Серветник розповів про загибель брата: захиснику було 37 років

Що відомо про загиблого брата Павла Серветника

Про смерть близької людини кулінар повідомив у своєму Instagram. У відеозверненні він поділився подробицями служби Максима, який став на захист України після звільнення рідного Херсона.

За словами Павла, його брат сам вирішив долучитися до війська та звернувся до військкомату. Відтоді він пройшов через важкі випробування, неодноразово опиняючись на межі життя і смерті.

За роки служби Максим зазнав численних травм, поранень і контузій. Серветник також розповів, що брат пережив навіть клінічну смерть.

Попри пережите, чоловік продовжував захищати країну. Його військову службу та мужність відзначили нагородами.

"У нього є нагрудний знак за мужність, і не один", - розповів Павло.

Брат Павла Серветника Максим (фото: instagram/pashaservetnyk)

Для кулінара ця втрата стала особистою трагедією. Наприкінці звернення він присвятив Максимові короткі слова вдячності, які прозвучали особливо щемливо.

"Дякую тобі, Максе, за все", - сказав Серветник.

Після смерті Максима без батька залишилася маленька дитина. Як повідомив Павло, зараз вона перебуває з бабусею та дідусем.

Що відомо про Павла Серветника

Павло Серветник здобув популярність у 2019 році, коли став переможцем першого сезону кулінарного шоу "МастерШеф. Професіонали".

Павло Серветник (фото: CТБ)

Кухар родом із Херсона. Після початку повномасштабного вторгнення Росії він залишався в рідному місті та під час окупації допомагав місцевим жителям. Разом із командою кулінар випікав хліб, який безкоштовно передавали людям.

Згодом Серветник переїхав до США, де продовжив займатися кулінарною справою та розвивати власні проєкти.