Під Києвом рибалка спіймав величезного сома: на що клював цей "монстр"

Під Києвом спіймали сома вагою понад 36 кг

Трофейного сома рибалка Володимир спіймав 13 серпня у селі Юшки на платній водоймі. Вага риби склала 36,3 кг.

За інформацією зі звіту рибалки, закид робили на відстань приблизно 75-90 метрів.

Найцікавіше це наживка, яка принесла такий улов. Величезний сом клюнув на м'ясний бойл.

Бойли - це щільні кульки з поживних компонентів, які використовують як приманку. Вони можуть мати різний склад, розмір та аромат. М'ясні й рибні варіанти мають насичений запах, що може приваблювати хижу рибу.

Як спіймати великого сома

Однієї універсальної наживки, яка гарантовано принесе трофей, не існує. Сом орієнтується не лише на рух здобичі, а й на запах, тому рибалки використовують доволі широкий вибір тваринних наживок.

Серед популярних варіантів:

живець - невеликий карась, густера, в'юн чи інша риба;

великі земляні черв'яки-виповзки, які насаджують пучком;

куряча або свиняча печінка;

м'ясо рака;

шматочки свіжої риби;

кальмар та інші тваринні наживки.

Для спінінгової риболовлі використовують і великі штучні приманки, зокрема віброхвости та воблери. У випадку з живцем важливу роль відіграє його рух у воді, а печінка та інші ароматні наживки приваблюють сома сильним запахом.

Шукати великого сома варто насамперед біля глибоких ям, корчів, обривів та інших природних укриттів. У літню спеку ця риба часто активізується ввечері та вночі, а в темний час може залишати глибину та підходити ближче до мілководдя.

Важливий момент: якщо ваша мета - справді великий сом, то спорядження має відповідати потенційному улову. Трофейна риба чинить сильний опір, тому для неї використовують потужні вудилища, міцну волосінь або плетінку та надійні гачки.

Коли у серпні буде найкращий кльов

Як розповідав Styler, до кінця літа ще залишилося кілька дат, які за місячним календарем рибалки вважаються особливо вдалими для походу на водойму.

Найкращий кльов прогнозується 20, 21 та 22 серпня. Хорошими для риболовлі також вважаються 19, 23 та 24 серпня.

А ось 17, 25 та 26 серпня кльов за місячним календарем може бути слабким. Найменш сприятливими до кінця місяця називають 18, 27, 28, 29, 30 та 31 серпня.

Серпень загалом вважається цікавим місяцем для любителів сома. У теплі літні ночі цей хижак активно шукає їжу і може виходити зі звичних глибоких укриттів ближче до берега.

Водночас місячний календар варто сприймати лише як додатковий орієнтир. На реальний кльов впливають температура води, погода, атмосферний тиск, конкретна водойма, час доби, правильно обране місце та наживка.