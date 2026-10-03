Помер Анатолій Кашпіровський: як змінювалась публічна позиція гіпнотизера з Хмельниччини і що говорив про війну в Україні

Що відомо про смерть Анатолія Кашпіровського

Анатолій Кашпіровський помер 3 жовтня 2026 року. Про це росЗМІ проінформував його директор Сергій Рудих. За словами представника, Анатолія госпіталізували, а рано вранці сало відомо про його смерть. Кашпіровському було 87 років.

Варто зауважити, що напередодні навколо здоров'я "головного цілителя СРСР" вже з'являлися суперечливі повідомлення. Зокрема, у липні писали, що Кашпіровський скаржився на сильний біль у животі, спочатку нібито намагався лікуватися вдома, зокрема йому ставили крапельниці з антибіотиками, але після погіршення стану його доправили до лікарні. Там, за версією ЗМІ, йому нібито зробили операцію та виявили злоякісну пухлину.

Водночас директор психотерапевта тоді заперечував госпіталізацію, операцію та наявність пухлини.

Як уродженець Хмельниччини став знаменитим

Кашпіровський народився 11 серпня 1939 року в селі Ставниця на Хмельниччині. У 1962 році закінчив Вінницький медичний інститут, після чого близько 25 років працював психіатром і психотерапевтом у Вінниці.

Широку популярність йому принесло радянське телебачення. Наприкінці 1980-х Кашпіровський проводив телевізійні сеанси психотерапії, під час яких заявляв про можливість впливати на стан людини на відстані.

Перший випуск знаменитих "сеансів здоров'я" на Центральному телебаченні СРСР вийшов 9 жовтня 1989 року. Програми збирали величезну аудиторію - за даними російських джерел, шість випусків могли переглянути близько 300 мільйонів людей.

Від ЛДПР Жириновського до власної політичної кар'єри

Після телевізійної популярності Кашпіровський спробував себе в політиці. У 1993 році його обрали депутатом Державної думи РФ першого скликання від ЛДПР Володимира Жириновського.

Їхні політичні стосунки згодом змінювалися. Кашпіровський виходив із фракції, але повертався до неї, а остаточно залишив ЛДПР 1 липня 1995 року. У тому ж році завершилася його робота в Держдумі.

Попри це, через роки Кашпіровський знову опинився поруч із Жириновським. У лютому 2012 року ЦВК РФ зареєструвала його довіреною особою кандидата в президенти Володимира Жириновського.

Кашпіровський і Путін: "Мій кумир"

Своє ставлення до Володимира Путіна екстресенс також висловлював публічно.

В одному з інтерв'ю він прямо назвав російського диктатора своїм "кумиром", а також заявляв, що підтримує Путіна, називаючи його одним із найсильніших правителів в історії. Водночас у тому ж інтерв'ю він критикував окремі аспекти російської влади та прогнозував можливий розпад Росії.

Ще один епізод пов'язаний із захопленням заручників у московському театрі на Дубровці у 2002 році. За власною розповіддю Кашпіровського, він надсилав Путіну телеграму з пропозицією допомогти у переговорах із терористами. Він посилався на свій попередній досвід під час захоплення заручників у Будьонновську.

Захоплення лікарні в Будьонновську

Цей епізод став одним із найвідоміших у політичній біографії Кашпіровського.

У червні 1995 року, коли бойовики Шаміля Басаєва захопили лікарню в Будьонновську, Кашпіровський був депутатом Держдуми. Він заявив про готовність особисто їхати до захопленої лікарні. Згодом у стенограмі засідання Держдуми розповідав, що провів там близько дев'яти годин поруч із Басаєвим та іншими бойовиками.

Ба більше, у своїй версії подій Кашпіровський стверджував, що під час переговорів йому нібито вдалося вплинути на Басаєва та його людей за допомогою гіпнозу - вони мали заспокоїтися і навіть заснути.

Він також наголошував, що нібито саме після його втручання бойовики погодилися звільнити частину заручників без висунення додаткових умов. Йшлося, за різними версіями самого Кашпіровського, про понад 40 або близько 150 вагітних жінок і матерів із немовлятами.

Окремо гіпнотизер приписував своїм діям і зміну перебігу переговорів. За його версією, це нібито допомогло уникнути повторного штурму захопленої будівлі та нового кровопролиття.

"Чий Крим?"

Попри українське походження, після початку повномасштабного вторгнення Кашпіровський не став публічним критиком російської агресії.

Показовий епізод стався восени 2024 року під час його виступу в Росії. Глядач кілька разів запитував Кашпіровського, чий Крим. У відповідь він сказав, що Крим - "радянський". Після цього між ним та одним із присутніх виникла суперечка, а на місце викликали поліцію.

РНБО заявляла про російські спецслужби

Після повернення Кашпіровського до активних виступів у Росії у вересні 2024 року керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко заявив, що це повернення було ініційоване російськими спецслужбами.

За його версією, діяльність Кашпіровського мала допомагати заробляти гроші та впливати на психологічний стан російського суспільства. Коваленко також стверджував, що російським ЗМІ нібито передавали параметри висвітлення його діяльності.

Останні роки телезірки СРСР

У 1990-х Кашпіровський виїжджав до США, виступав перед російськомовною аудиторією за кордоном, а згодом повертався до Росії. У 2015 році він знову гастролював країною, а у 2024-му відновив масові виступи.

У 2025 році його заплановані виступи у Варшаві скасували після публічної дискусії навколо його діяльності та поглядів.

До останніх років життя Кашпіровський продовжував проводити свої сеанси та просувати власні методики вже не лише через телебачення, а й через інтернет.