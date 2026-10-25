Що означає "винуватий" погляд і чому собака не слухається: бліц-інтерв’ю з кінологом

— Що вас найбільше бісить у вашій професії? Можливо очікування власників собак від вас, не можете знайти спільну мову з собакою чи ставлення людей?

— Собаки бувають різні. Деякі засвоюють ту чи іншу команду швидко, а деякі - довго. Все приходить з часом, поступово.

— На вашу думку, що люди неправильно думають про кінологів? Чи прибуткова це професія?

— Люди часто думають що "о, кінолог, одне заняття і собачка все знає!". Але це не так. На заняття та навчання собачок йдуть місяці, а потім роки з власником. Чи прибуткова, ця професія? По-різному буває, немає сталого.

— З якою породою собак вам було найлегше працювати, а з якою навпаки - найважче? Чи впливала на це особливість породи чи можливо ставлення власників?

— Кожна порода собак різна і з кожною буває по різному. Деякі собачки схоплюють на льоту, а деякі з часом. На мій погляд, найлегші в роботі - це бельгійські вівчарки, німецькі вівчарки та бігль. Вони швидко навчаються, мають багато мотивації.

— Чи вірите ви в те, що є так звані "зручні" чи "розумні" породи? Або коли кажуть "собака для дітей", "собака для тих, хто не любить гавкіт" тощо.

— Звісно такі є. Наприклад, "собака для дітей" - це лабрадор-ретривер. Це дуже хороша порода собак, ласкава і дружелюбна.

— Яких помилок, на вашу думку, найчастіше припускаються люди, які заводять собаку?

— Спочатку заводять, а потім думають.

— Що з того, що поширюють в інтернеті про виховання собак - міф? а що є правдою? Наприклад, про "помсту" господарям, покарання, тощо.

— Те, що собака гризе речі на зло господарю - переважно міф. Руйнування речей може бути пов’язане з нудьгою, надлишком енергії, дослідженням світу, стресом або тривогою під час самотності. Це не обов'язково є доказом помсти. Для того щоб знизити ризик псування речей - треба забезпечити відповідні іграшки, фізичне та розумове навантаження протягом дня, а за ознак тривоги у собаки - окремо працювати з її причиною.

"Собака знає, що винний, бо має винуватий вигляд" - це міф. Опущена голова у собачки, відведений погляд, притиснуті вуха можуть означати страх, стрес або спробу уникнути конфліктної ситуації. Такий вигляд найчастіше залежить від реакції господаря на ситуацію, а не обов’язково від того, чи пес справді усвідомлює, що вчинив шкоду.

Процес дресирування собаки (фото надане кінологом)

— Як кінолог розуміє, що собака втомилася або перебуває на межі своїх можливостей?

— Нервується, перезбуджується.

— Чи може собака врятувати людину, яка втратила свідомість або опинилася під завалами, без спеціальної команди

— Так, може врятувати. Собаки - це найрозумніші тваринки, вони все відчувають і зчитують навіть ритм серця.

— Що відчуває собака під час тривоги та вибухів? Як допомогти їй заспокоїтись та в майбутньому легше переживати такі події?

— Відчуває страх і тривогу. Першим ділом, треба заспокоїти улюбленця, дати зрозуміти, що ви поруч і ситуація спокійна, а потім переключити на гру, смаколик, тощо.

— Якщо собака намагається втекти - як її заспокоїти?

— Переключити в гру, дати смаколики, поплескати в долоні рук, щоб привернути увагу і сказати "я тут", "все добре".

— Якщо собака втік, як діяти швидко і чітко, аби знайти песика і мінімізувати стрес?

— Викласти оголошення у всі можливі місця. На моїй практиці такого не було, але все можливо.

— Чи правда, що собака може згадати людину після багатьох років розлуки? Як зрозуміти, до кого найбільше прив’язана собака?

— На моїй практиці, так, таке буває. Може пройти пару років і собака вас відчує по запаху, голосу, по ходьбі. Собака найчастіше вибирає по любові, вн відчуває людей навколо. Особливо дітей часто вибирають.

— Чи може службовий собака свідомо "підказати" кінологу, що поруч небезпека? Як саме?

— Так, може. Особливо гавкотом. Собака може просто боятися іти далі, де відчуває небезпеку. Ще в них чутливих ніс і нюх, це допомагає орієнтуватись в просторі.

— Чи складно кінологу емоційно розлучатися з собакою, з яким він працював роками?

— Так, дуже складно. Особливо якщо кінолог працював із собакою роками, бачив перші успіхи, долав із ним його страхи, навчав команд і поступово вибудовував довіру.

Адже кінолог прив’язується не лише до собаки, а й до спільного шляху. Він пам’ятає, яким він був спочатку, і бачить, наскільки змінився завдяки роботі.

Але є й інший бік: справжня радість кінолога - бачити, що собака більше не потребує його постійної допомоги. Якщо він навчився слухатися господаря, став спокійнішим та щасливим у своїй родині, це означає, що робота дала результат.

Звісно, кінологи різні. Хтось емоційно прив’язується дуже сильно, а хтось навчається зберігати професійну дистанцію. І те, й інше - нормально.

Я б сказав так: розлучатися буває сумно, але найважливіше - знати, що ти допоміг собаці й тепер у неї все добре.

Валерій разом з песиком (фото надане кінологом)

— Чи є серед запитів такі, які господар міг би вирішити сам вдома без зайвих зусиль, проте просто не знав як?

— Часто господарі думають, що собака впертий, неслухняний або агресивний, хоча насправді йому просто не пояснили, як правильно поводитися. І чимало проблем можна почати вирішувати вдома без складного обладнання та великих витрат.

Найчастіша проблема - собака тягне повідець. Не потрібно смикати його чи кричати. Коли повідець натягується, зупиніться, а продовжуйте рух, коли собака послабить натяг. Послідовність тут важливіша за фізичну силу чи якісь покарання.

Ще часта проблема - собачка не приходить на команду "До мене". Я б радив почати удома з невеликої відстані. Весело покличте собаку й дайте йому винагороду смаколиком. Не сваріть його, коли він нарешті підійшов, навіть, якщо довелось довго чекати.

Часто також кажуть, що от, собака стрибає на людей. Заохочуйте спокійне привітання, коли всі чотири лапи на підлозі. Не підкріплюйте ці стрибки увагою - як позитивною, так і негативною.

Ще одна проблема - гризе меблі та взуття. Приберіть спокуси й запропонуйте дозволені іграшки для жування. Якщо це щеня, врахуйте його потребу в дослідженні світу та зміні зубів.

— Зараз притулки переповнені собаками, які постраждали від війни. Яку пораду ви могли б дати тим, хто не може наважитись дати такому собаці дім?

— Я б порадив не боятися дати такій собаці дім. Він, звісно, може мати важке минуле, боятися гучних звуків, незнайомих людей або не відразу довіряти вам. Але зрозумійте, що їй не потрібен ідеальний господар - їй потрібна людина, яка дасть їй час, терпіння та відчуття безпеки.

Не обов’язково одразу забирати собаку з притулку назавжди. Можна спочатку допомогти притулку кормом, вигулювати собаку, стати тимчасовою опікою або познайомитися з ним ближче.

Не кожен врятований пес відразу стане щасливим, але кожен заслуговує на шанс на дім та тепло. Іноді саме ваша любов і терпіння допоможуть їй знову повірити людям.

Пам’ятайте, що ви не просто забираєте собаку з притулку - ви даруєте йому можливість почати життя заново.

— Чи можна виховати дорослого собаку, якщо його не дресирували змалку? Які навички найважче сформувати в дорослому віці?

—Так, можна навчити всьому. Перевірено на моїй практиці.

— Які п'ять помилок під час прогулянки можуть погіршувати поведінку собаки?

— Постійно тягнуть собаку за повідець. Не навчають контакту з господарем. Дозволяють підходити до кожної собаки. Не контролюють, що собака підбирає із землі. Карають за страх і гавкіт замість правильної корекції поведінки.

Вихована собака - це не та, яка просто слухається вдома. Це та, яка може спокійно поводитися у реальному світі.

— Які сигнали собаки люди помилково сприймають як дружелюбність, хоча тварина вже відчуває дискомфорт?

— Скавуління, гавкіт, ричання. Собака дає знак що щось їй болить чи турбує.