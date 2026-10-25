Что означает "виноватый" взгляд и почему собака не слушается: блиц-интервью с кинологом

— Что вас больше всего бесит в вашей профессии? Возможно ожидания владельцев собак от вас, не можете найти общий язык с собакой или отношение людей?

— Собаки бывают разные. Некоторые усваивают ту или иную команду быстро, а некоторые - долго. Все приходит с течением времени, постепенно.

— По вашему мнению, что люди неправильно думают о кинологах? Прибыльная ли это профессия?

— Люди часто думают что "о, кинолог, одно занятие и собачка все знает!". Но это не так. На занятия и обучение собачек уходят месяцы, а затем годы с владельцем. Прибыльная ли эта профессия? По-разному бывает, нет стабильного.

— С какой породой собак вам было легче всего работать, а с какой наоборот - тяжелее всего? Влияла ли на это особенность породы или возможно отношение владельцев?

— Каждая порода собак разная и с каждой бывает по-разному. Некоторые собачки схватывают на лету, а некоторые со временем. На мой взгляд, самые легкие в работе - это бельгийские овчарки, немецкие овчарки и бигль. Они быстро учатся, имеют много мотивации.

— Верите ли вы в то, что есть так называемые "удобные" или "умные" породы? Или когда говорят "собака для детей", "собака для тех, кто не любит лай" и т.д.

— Конечно, такие есть. Например, "собака для детей" - это лабрадор-ретривер. Это очень хорошай порода собак, ласковая и дружелюбная.

— Какие ошибки, по вашему мнению, чаще всего допускают люди, которые заводят собаку?

— Сначала заводят, а потом думают.

— Что с того, что распространяют в интернете о воспитании собак - миф? а что есть истина? Например, о "мести" хозяевам, наказании и т.д.

— То, что собака грызет вещи во зло хозяину - преимущественно миф. Разрушение вещей может быть связано со скукой, избытком энергии, исследованием мира, стрессом или тревогой во время одиночества. Это не обязательно доказательство мести. Для того чтобы снизить риск порчи вещей - нужно обеспечить соответствующие игрушки, физическую и умственную нагрузку в течение дня, а по признакам тревоги у собаки - отдельно работать с ее причиной.

"Собака знает, что виновата, потому что выглядит виноватой" - это миф. Опущенная голова у собачки, отведенный взор, прижатые уши могут означать ужас, стресс либо попытку избежать конфликтной ситуации. Такой вид чаще всего зависит от реакции хозяина на ситуацию, а не обязательно от того, действительно ли пес осознает, что причинил вред.

Процесс дрессировки собаки (фото предоставлено кинологом)

— Как кинолог понимает, что собака устала или находится на грани своих возможностей?

— Нервничает, перевозбуждается.

— Может ли собака спасти человека, потерявшего сознание или оказавшегося под завалами, без специальной команды

– Да, может спасти. Собаки - это самые умные животные, они все чувствуют и считывают даже ритм сердца.



— Что чувствует собака во время тревоги и взрывов? Как помочь ему успокоиться и в будущем легче переживать такие события?

– Испытывает страх и тревогу. Первым делом нужно успокоить любимца, дать понять, что вы рядом и ситуация спокойная, а затем переключить на игру, лакомства и так далее.

— Если собака пытается убежать - как ее успокоить?

— Переключить в игру, дать вкусности, похлопать в ладони рук, чтобы привлечь внимание и сказать "я здесь", "все хорошо".

— Если собака убежала, как действовать быстро и четко, чтобы найти собачку и минимизировать стресс?

— Выложить объявления во все возможные места. На моей практике этого не было, но все возможно.

— Верно ли, что собака может вспомнить человека после многих лет разлуки? Как понять, к кому больше всего привязана собака?

— На моей практике, да, такое бывает. Может пройти пару лет и собака вас почувствует по запаху, голосу, по ходьбе. Собака чаще всего выбирает по любви, она чувствует людей вокруг. Особенно детей часто выбирают.

— Может ли служебная собака сознательно подсказать кинологу, что рядом опасность? Как именно?

— Да, может. Особенно лаем. Собака может просто бояться идти дальше, где испытывает опасность. Еще у них чувствительный нос и обоняние, это помогает ориентироваться в пространстве.

— Сложно ли кинологу эмоционально расставаться с собакой, с которой он работал годами?

— Да, очень сложно. Особенно если кинолог работал с собакой годами, видел первые успехи, преодолевал ее страхи, учил команд и постепенно выстраивал доверие.

Ведь кинолог привязывается не только к собаке, но и к общему пути. Он помнит, какой она была поначалу, и видит, как изменилась благодаря работе.

Но есть и другая сторона: настоящая радость кинолога - видеть, что собака больше не нуждается в его постоянной помощи. Если она научилась слушаться хозяина, стала более спокойной и счастливой в своей семье, это значит, что работа дала результат.

Конечно, кинологи разные. Кто эмоционально привязывается очень сильно, а кто учится сохранять профессиональную дистанцию. И то, и другое - нормально.

Я бы сказал так: расставаться бывает грустно, но самое важное - знать, что ты помог собаке и теперь у нее все хорошо.

Валерий вместе с собачкой (фото предоставлено кинологом)

— Есть ли среди запросов такие, которые хозяин мог бы решить дома без лишних усилий, однако просто не знал как?

— Часто хозяева думают, что собака упрямая, непослушная или агрессивная, хотя на самом деле ей просто не объяснили, как правильно себя вести. И многие проблемы можно начать решать дома без сложного оборудования и больших затрат.

Самая частая проблема - собака тянет поводок. Не нужно дергать ее или кричать. Когда натягивается поводок, остановитесь, а продолжайте движение, когда собака ослабит натяжение. Последовательность здесь важнее физической силы или наказания.

Еще частая проблема - собачка не приходит на команду "Ко мне". Я бы советовал начать дома с небольшого расстояния. Весело позовите собаку и дайте ей вознаграждение вкусностями. Не ругайте ее, когда она наконец подошла, даже если пришлось долго ждать.

Часто также говорят, что вот собака прыгает на людей. Поощряйте спокойное приветствие, когда все четыре лапы на полу. Не подкрепляйте эти прыжки вниманием - как положительным, так и отрицательным.

Еще одна проблема - грызет мебель и обувь. Уберите соблазны и предложите разрешенные игрушки для жевания. Если это щенок, учтите его потребность в исследовании мира и изменении зубов.

— Сейчас приюты переполнены пострадавшими от войны собаками. Какой совет вы могли бы дать тем, кто не может решиться дать такой собаке дом?

— Я бы посоветовал не бояться дать такой собаке дом. Она, конечно, может иметь тяжелое прошлое, бояться громких звуков, незнакомых людей или не сразу доверять вам. Но поймите, что ей не нужен идеальный хозяин - ему нужен человек, который даст ему время, терпение и чувство безопасности.

Не обязательно сразу забирать собаку из приюта навсегда. Можно сначала помочь приюту кормом, выгуливать собаку, стать временной опекой или познакомиться с ней поближе.

Не каждая спасенная собака сразу станет счастливой, но каждая заслуживает шанса на дом и тепло. Иногда именно ваша любовь и терпение помогут ей снова поверить людям.

Помните, что вы не просто забираете собаку из приюта - вы дарите ей возможность начать жизнь заново.

— Можно ли воспитать взрослую собаку, если ее не дрессировали с детства? Какие навыки труднее всего сформировать во взрослом возрасте?

— Да, можно научить всему. Проверено на моей практике.

— Какие пять ошибок во время прогулки могут усугублять поведение собаки?

— Постоянно тянут собаку за поводок. Не учат контакту с хозяином. Позволяют подходить к каждой собаке. Не контролируют, что собака подбирает из земли. Наказывают за страх и лай вместо правильной коррекции поведения.

Воспитанная собака - это не та, которая просто слушается дома. Это та, которая может спокойно вести себя в реальном мире.

- Какие сигналы собаки люди ошибочно воспринимают как дружелюбие, хотя животное уже испытывает дискомфорт?

— Скуление, лай, рычание. Собака дает знак что-то у нее что-то болит или что-то беспокоит.