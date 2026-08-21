Сир чи ковбаса зверху? Звичайний бутерброд розсварив український Threads

Сир зверху - і крапка

Більшість тих, хто долучився до обговорення, без вагань обрали перший варіант - сир зверху ковбаси.

"Сир зверху, інший варіант не розглядаємо", - категорично написав один із користувачів.

Як користувачі відповідали на опитування про бутерброд із ковбасою і сиром (скриншот)

Інший пояснив свій вибір простіше.

"Так бутерброд зручніше тримати", - сказав він.

Дехто ж підійшов до питання з гумором. Один із коментаторів пожартував, що якщо ковбаса опиняється зверху, то це вже "психологічний тест на довіру".

Сир зверху ковбаси - така відповідь сподобалась більшості (скриншот)

Прихильники ковбаси

Однак, без опонентів не обійшлося навіть у такому простому, здавалось би, опитуванні.

"Ковбаса зверху, як взагалі можна ковбасу класти під низ!" - обурилася одна з учасниць обговорення.

Для деяких користувачів інші варіанти складання бутерброду є неприйнятними (скриншот)

Ще кілька людей просто відповіли цифрою "2", обравши ковбасу зверху.

А дехто взагалі вирішив не ставати на чийсь бік. Наприклад, один із користувачів запропонував покласти сир і ковбасу разом із тортильєю у тостер - "для рівноправ'я".

А для когось такий вибір є абсолютно не принциповим (скриншот)

У підсумку однозначної відповіді на питання, як правильно складати бутерброд, українці так і не знайшли. Але, схоже, що для більшості сир усе-таки має опинятися зверху.