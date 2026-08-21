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Люди 21 августа 2026, 14:26

Сыр или колбаса сверху? Обычный бутерброд разругал украинский Threads

Казалось бы, простой вопрос, но в комментариях быстро стало горячо - каждый уверенно доказывает свою правоту
Наталия Крижановская Наталия Крижановская Редактор Styler
Как правильно складывать бутерброд - сыром вверх или колбасой (фото создано искусственным интеллектом)
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Вечерний опрос в соцсетях неожиданно превратился в настоящую дискуссию. Пользователей попросили выбрать один вариант: класть сыр сверху на колбасу или наоборот.

Styler со ссылкой на сообщение пользовательницы katerynakapi у Threads рассказывает, какой вариант выбирали украинцы и почему обычный бутерброд вызывал столько эмоций.

Сыр сверху - и точка

Большинство, приобщившихся к обсуждению, без колебаний выбрали первый вариант - сыр сверху колбасы.

"Сырь сверху, другой вариант не рассматриваем", - категорически написал один из пользователей.

Как пользователи отвечали на опрос о бутерброде с колбасой и сыром (скриншот)

Другой объяснил свой выбор попроще.

"Так бутерброд удобнее держать", - сказал он.

Кое-кто подошел к вопросу с юмором. Один из комментаторов пошутил, что если колбаса оказывается сверху, то это уже "психологический тест на доверие".

Сыр сверху колбасы - такой ответ понравился большинству (скриншот)

Поклонники колбасы

Однако без оппонентов не обошлось даже в таком простом, казалось бы, опросе.

"Колбаса сверху, как вообще можно колбасу класть под низ!" - возмутилась одна из участниц обсуждения.

Для некоторых пользователей другие варианты сборки бутерброда неприемлемы (скриншот)

Еще несколько человек просто ответили цифрой "2", выбрав колбасу сверху.

А некоторые вообще решили не становиться на чью-то сторону. К примеру, один из пользователей предложил положить сыр и колбасу вместе с тортильей в тостер - "для равноправия".

А для кого-то такой выбор абсолютно не принципиален (скриншот)

В результате однозначного ответа на вопрос, как правильно складывать бутерброд, украинцы так и не нашли. Но, похоже, что для большинства сыр все-таки должен оказываться сверху.

Напомним, как раньше мы рассказывали о дедушке, который чуть ли не за бесценок продавал помидор-великан на одном из украинских базаров.

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