Сыр или колбаса сверху? Обычный бутерброд разругал украинский Threads
Вечерний опрос в соцсетях неожиданно превратился в настоящую дискуссию. Пользователей попросили выбрать один вариант: класть сыр сверху на колбасу или наоборот.
Styler со ссылкой на сообщение пользовательницы katerynakapi у Threads рассказывает, какой вариант выбирали украинцы и почему обычный бутерброд вызывал столько эмоций.
Сыр сверху - и точка
Большинство, приобщившихся к обсуждению, без колебаний выбрали первый вариант - сыр сверху колбасы.
"Сырь сверху, другой вариант не рассматриваем", - категорически написал один из пользователей.
Как пользователи отвечали на опрос о бутерброде с колбасой и сыром (скриншот)
Другой объяснил свой выбор попроще.
"Так бутерброд удобнее держать", - сказал он.
Кое-кто подошел к вопросу с юмором. Один из комментаторов пошутил, что если колбаса оказывается сверху, то это уже "психологический тест на доверие".
Сыр сверху колбасы - такой ответ понравился большинству (скриншот)
Поклонники колбасы
Однако без оппонентов не обошлось даже в таком простом, казалось бы, опросе.
"Колбаса сверху, как вообще можно колбасу класть под низ!" - возмутилась одна из участниц обсуждения.
Для некоторых пользователей другие варианты сборки бутерброда неприемлемы (скриншот)
Еще несколько человек просто ответили цифрой "2", выбрав колбасу сверху.
А некоторые вообще решили не становиться на чью-то сторону. К примеру, один из пользователей предложил положить сыр и колбасу вместе с тортильей в тостер - "для равноправия".
А для кого-то такой выбор абсолютно не принципиален (скриншот)
В результате однозначного ответа на вопрос, как правильно складывать бутерброд, украинцы так и не нашли. Но, похоже, что для большинства сыр все-таки должен оказываться сверху.
Напомним, как раньше мы рассказывали о дедушке, который чуть ли не за бесценок продавал помидор-великан на одном из украинских базаров.