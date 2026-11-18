Чому співаку довелося зробити операцію

На своїй сторінці в Instagram він опублікував фото з лікарняного ліжка. Як з'ясувалося, проблеми зі здоров'ям виникли в артиста ще багато років тому, коли він активно займався боксом.

Під час одного зі змагань виконавець отримав травму носа. Згодом він почав помічати, що дихати стає дедалі складніше.

"Колись давно, займаючись боксом, постійно їздив на змагання. І одного дня мені зламали ніс", - пригадав співак.

За словами артиста, з часом до наслідків травми додався постійний храп.

"З часом почав помічати, що все важче стає дихати + постійний храп (дружина в захваті від нього)", - пожартував виконавець.

Як почувається співак після операції

Ivan NAVI розповів, що йому провели септопластику. Це хірургічне втручання, спрямоване на виправлення викривленої носової перегородки. Артист зізнався, що довго відкладав процедуру, але тепер сподівається нарешті позбутися проблем із носовим диханням.

"Щоразу відкладав цю операцію на ніс, але нарешті з'явився час і можливість зробити септопластику (мені вирівнювали саме перегородку)", - пояснив він.

Попереду на виконавця чекає відновлення. Сам співак налаштований позитивно та сподівається, що після реабілітації зможе легше дихати.

"Попереду відновлення, але головне - рухатися вперед і вчитися вільно дихати", - написав NAVI.

Як співака підтримали у мережі

Після публікації артист отримав слова підтримки від підписників і знайомих. У коментарях йому побажали швидкого одужання.

"Одужуй, друже! Знаю, що це таке, але сам не наважуюсь..." - написав Андрій Штомпель.

коментар під дописом (скриншот)

"Одужуй", - побажав Роман Скорпіон.

коментар під дописом (скриншот)

"Одужуй швидше!!! І дихай вільно!" - додала Оксана Гутцайт.