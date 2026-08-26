Від "Чоткого паци" до "хочу шоколадку": як склалася доля героїв українських мемів

Прославилися за кілька секунд і запам’яталися на роки

До епохи TikTok українські меми часто народжувалися зовсім випадково. Комусь достатньо було одного емоційного інтерв'ю, комусь - кількох секунд на телебаченні, а хтось просто сказав фразу, яку потім почала повторювати вся країна.

Деякі з цих людей намагалися повернутися до звичайного життя. Інші знову опинилися в інформаційному просторі вже через зовсім інші події. А їхні старі відео тим часом продовжили жити окремо від своїх героїв.

"Чоткий паца" - від "це мєрзость" до фронту

Іван Мартинов із Рівного став відомим ще 2014 року після спонтанного вуличного інтерв'ю. Глядачам особливо запам'яталася його емоційна манера та фраза "це мєрзость", яка швидко перетворила чоловіка на героя українського інтернету.

Інтерв'ю з "Чотким Пацою" (скриншот)

На цьому його історія не закінчилася. Після початку повномасштабного вторгнення Мартинов воював у складі ЗСУ. У 68-й окремій єгерській бригаді він служив старшим стрільцем і парамедиком.

Іван Мартинов сьогодні (фото: instagram.com/156_ombr)

Тож людина, яку українці колись знали передусім за мемним відео, згодом стала військовослужбовцем. До речі, 2023 року стало також відомо, що Мартинов одружився.

"Полтавський палій" - герой вірусного інтерв’ю

Віталій Чепурко став відомим після відео із затриманням, де надзвичайно спокійно розповідав про підпали. Саме його манера говорити та фрази про те, що йому "нравиця, як воно горить", зробили запис вірусним.

Інтерв'ю з "палієм" (скриншот)

Через роки Чепурко знову з’явився в новинах уже з іншої причини. У січні 2026 року повідомлялося, що він мобілізувався до ЗСУ та проходив підготовку.

Однак ця історія не має простого фіналу. У травні 2026 року стало відомо, що військовослужбовця затримали після самовільного залишення частини. За даними українських ЗМІ, йому також закидали публічні погрози та заклики до насильства.

"Палій" сипав погрозами на відеозверненнях (скриншот)

Тобто мемна популярність, як виявилося, зовсім не означає, що подальше життя людини буде таким самим легким і передбачуваним, як у кількахвилинному відео.

"Вона собі шоколадку купила, а я шо робить?!"

Ісаак Величко прославився ще дитиною після участі в телепроєкті "Кохана, ми вбиваємо дітей". Саме звідти походить його емоційна репліка про шоколадку, яка згодом стала одним із найвпізнаваніших українських мемів.

Інтерв'ю з Ісааком, в якому він говорив про шоколадку (скриншот)

Але Ісаак не залишився лише "хлопчиком із мема". 2016 року він з'явився у "МастерШеф Діти", а згодом займався робототехнікою та навчався в Черкаському національному університеті.

Пізніше, 2025 року, навколо нього виникла ще одна гучна історія: російські ресурси поширили фейк про нібито загибель Величка на фронті. Українські медіа, на щастя, спростували цю інформацію.





Величко сьогодні (скриншот)

Віталій Кличко - мер, чиї фрази стали мемами

В нашій добірці ця відома людина займає особливе місце, адже він ніколи не був просто героєм одного відео. Його публічні виступи роками ставали джерелом цитат, жартів, пародій та анімацій.

Фрази мера Києва про гарячу воду, завтрашній день та інші міські проблеми настільки міцно закріпилися в українському гуморі, що багато хто вже сприймає їх як окремий жанр.

Віталій Кличко (скриншот)

При цьому Кличко продовжує працювати мером столиці, а його старі цитати час від часу повертаються в соцмережі вже як готові мем-шаблони.

Тобто, на відміну від багатьох випадкових героїв вірусних роликів, Кличко фактично сам став частиною української мемної культури.

Віталій Кім - від чиновника до "людини-мема"

До 24 лютого 2022 року його знали переважно в Миколаєві та області. Але після початку повномасштабного вторгнення його щоденні звернення зробили його одним із найвпізнаваніших українських чиновників.

Віталій Кім на робочому місці (скриншот)

Кім починав відеозвернення словами "Доброго вечора, ми з України!". Сам він пояснював, що взяв цю фразу з пісні, а в перші дні війни нею просто віталися між собою військові, правоохоронці та мешканці області.

Фраза стала настільки популярною, що перетворилася на один із символів українського спротиву. Водночас її популяризував і однойменний трек PROBASS ∆ HARDI, який вийшов ще чотири роки тому.

А сам Кім завдяки своїй спокійній манері говорити під час найважчих моментів отримав у мережі репутацію своєрідного "людини-заспокійливого". Його відео чекали, цитували та перетворювали на меми.