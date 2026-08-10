"Здерла бампер, а він сказав...": жінки назвали реальні ознаки емоційно зрілого чоловіка
Стосунки не завжди бувають щасливими, хоча якщо поруч дійсно емоційно зрілий партнер, то все змінюється. Але як поводиться людина, яка подарує те саме відчуття спокою та затишку?
Як зазначає Styler, у Threads українки поділилися особистим й розповіли, як поводиться насправді емоційно зрілий чоловік.
З чого усе почалося
"Дівчата, хто у стосунках з емоційно зрілим чоловіком. Поділіться своїм досвідом, що це на практиці таке, щоб інші дівчата знали, що саме це є нормою", - написала одна з користувачок й відкрила дуже цікаву гілку.
Вона також поділилася власним досвідом. За словами авторки допису, у стосунках з емоційно зрілим чоловіком всі конфлікти вирішуються конструктивними розмовами.
"Ніякої гри у мовчанку, ігнор, обідку тощо", - додала вона.
Здерла бампер і нічого страшного
У коментарях швидко з'явилися цікаві історії. Одна з відповідей зібрала найбільше реакцій, вона коротка й дуже красномовна.
"Коли я, будучи за кермом своєї машини, здерла бампер об його авто - він абсолютно спокійно сказав щоб не переживала і це дрібниці", - розповіла жінка.
А одна з найзворушливіших відповідей прийшла від жінки яка 13 років у шлюбі.
"Коли ти вдома можеш бути у будь-якому стані і розумієш, що тобі нічого за це не буде. Повністю можеш проявляти весь спектр своїх емоцій і не боятись бути собою - і знаєш, що тебе все одно люблять", - написала авторка коментаря.
Він чує, а не просто слухає
Ще одну історію оприлюднила користувачка, яка помітила іншу ознаку емоційно зрілого чоловіка.
"Він вас не тільки слухає а і чує. Я, буває, не встигаю завести серйозну розмову, він вже замовив те-се, купив та приніс додому. З ним поряд та у вашому домі відчуєте найбезпечніше місце. Як дитина матері-маніпуляторші, я знаю, про що кажу", - поділилась учасниця обговорення.
Обіцяв подзвонити і подзвонив
Інша ж відповідь була схожа на цілий список "зелених прапорців". Як йшлося в коментарі, емоційно зрілий чоловік:
- витримує емоції, не тікає
- не звинувачує, не ображається, не зникає
- визнає помилки
- не потребує, щоб вгадували його настрій, каже прямо, що відчуває, і чого хоче
- тримає слово, обіцяв подзвонити - дзвонить.
"Це база довіри. Дає простір для окремості - друзі, хобі, думки які відрізняються від його не проблема. Норма - це передбачуваність і безпека а не постійна пристрасть чи хімія", - додала вона.
Спочатку здається нудним
Одна з найчесніших відповідей була від жінки, яка разом із партнером вже понад шість років, разом вони виховують двох дітей.
"Емоційно зрілий - це спочатку скучно. А потім помічаєш всі плюшки. І ще нормальне ставлення без приниження - і вдома і не вдома", - зізналась вона.
Найголовніше - ти його не боїшся
Також була відповідь, яка може розчулити й навіть вразити. Це дійсно "базовий мінімум", хоча в деяких історіях може й бути "розкішним максимумом".
"Він не кричить, не ігнорує, емпатичний. Не силує до близькості, коли я не хочу. І найкраще те, що я його не боюсь", - написала жінка.
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