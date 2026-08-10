"Содрала бампер, а он сказал...": женщины назвали реальные признаки эмоционально зрелого мужчины
Отношения не всегда бывают счастливыми, хотя если рядом действительно эмоционально зрелый партнер, то все меняется. Но как ведет себя человек, который подарит то самое чувство покоя и уюта?
Как отмечает Styler, в Threads украинки поделились личным и рассказали, как себя ведет на самом деле эмоционально зрелый мужчина.
С чего все началось
"Девушки, кто в отношениях с эмоционально зрелым мужчиной. Поделитесь своим опытом, что это на практике такое, чтобы другие девушки знали, что именно это норма", - написала одна из пользовательниц и открыла очень интересную ветку.
Она также поделилась своим опытом. По словам автора сообщения, в отношениях с эмоционально зрелым мужчиной все конфликты разрешаются конструктивными разговорами.
"Никакой игры в молчание, игнор, обиды и тому подобное", - добавила она.
Содрала бампер и ничего страшного
В комментариях скоро появились увлекательные истории. Один из ответов собрал больше всего реакций, он короткий и очень красноречивый.
"Когда я, будучи за рулем своей машины, содрала бампер о его авто - он совершенно спокойно сказал чтобы не переживала и это мелочи", - рассказала женщина.
А один из самых трогательных ответов пришел от женщины, которая 13 лет в браке.
"Когда ты дома можешь быть в любом состоянии и понимаешь, что тебе ничего за это не будет. Полностью можешь проявлять весь спектр своих эмоций и не бояться быть собой - и знаешь, что тебя все равно любят", - написала автор комментария.
Он слышит, а не просто слушает
Еще одну историю обнародовала пользовательница, заметившая другой признак эмоционально зрелого мужчины.
"Он вас не только слушает, но и слышит. Я, бывает, не успеваю завести серьезный разговор, он уже все заказал, купил и принес домой. С ним рядом и в вашем доме почувствуете самое безопасное место. Как ребенок матери-манипуляторши, я знаю, о чем говорю", - поделилась участница обсуждения.
Обещал позвонить и позвонил
Другой же ответ был похож на целый список "зеленых флажков". Как говорилось в комментарии, эмоционально зрелый мужчина:
- выдерживает эмоции, не убегает
- не обвиняет, не обижается, не исчезает
- признает ошибки
- не требует, чтобы угадывали его настроение, говорит прямо, что чувствует, и чего хочет
- держит слово, обещал позвонить - звонит.
"Это база доверия. Дает простор для отдельности - друзья, хобби, мнения, которые отличаются от него не проблема. Норма - это предсказуемость и безопасность, а не постоянная страсть или химия", - добавила она.
Сначала кажется скучным
Один из самых честных ответов был от женщины, которая вместе с партнером уже более шести лет, вместе они воспитывают двоих детей.
"Эмоционально зрелый - это сначала скучно. А потом замечаешь все плюшки. И еще нормальное отношение без унижения - и дома и вне дома", - призналась она.
Самое главное - ты его не боишься
Также был ответ, который милый и поражает. Это действительно "базовый минимум", хотя в некоторых историях может быть "роскошным максимумом".
"Он не кричит, не игнорирует, эмпатичен. Не принуждает к близости, когда я не хочу. И самое главное, что я его не боюсь", - написала женщина.
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