Віталій Загоруйко зізнався, чому боявся мобілізації до ЗСУ

Хореограф розповів, що не пішов до війська добровільно, а був мобілізований. За його словами, він розумів, що рано чи пізно може опинитися в армії, але намагався відкладати цей момент через страх перед невідомим.

"Не будемо кривити, скажу так, мене мобілізували. Я не хочу брехати, що я прям... Звісно, я відкладав, я знав, що я там опинюся рано чи пізно. Але цей момент - це страшно", - зізнався Загоруйко.

Танцівник пояснив, що все своє життя присвятив мистецтву. Його професійна діяльність була пов'язана з танцями, творчістю та роботою з людьми, тому перспектива військової служби здавалася особливо складною.

За словами хореографа, постійне очікування мобілізації поступово впливало на його психологічний стан. Він почав менше спілкуватися з людьми та відчував, ніби звичне життя зупинилося.

"Мені здавалося, що я просто з кожним днем, роком просто помираю. Ти знаходишся якось не по відчуттю, не там, де маєш бути в цей момент", - поділився військовослужбовець.

Але після мобілізації його ставлення до цього змінилося. Загоруйко зізнався, що відчув певне полегшення, коли невизначеність зникла.

Він також пригадав перші дні служби, коли доводилося швидко опановувати незнайомі завдання. Через нестачу людей, за його словами, новоприбулі військовослужбовці змушені були практично одразу включатися в роботу.

Хореограф не приховує, що адаптація була непростою, але поступово він почав розбиратися у своїх обов'язках і допомагати іншим.

Чому батьки танцівника опинилися в Росії

Під час інтерв'ю Загоруйко також торкнувся болючої для нього теми. Він розповів, що війна розділила його з найближчими людьми, а батьки нині перебувають за межами України, у Росії.

За словами танцівника, його мама й тато розлучилися, коли він був ще маленьким. Тривалий час близьких стосунків із батьком не було, але вже в дорослому віці Віталій сам вирішив відновити спілкування.

Коли батько працював у Харкові, а майбутній хореограф навчався, вони періодично зустрічалися. Але після переїзду Віталія до Києва контакти стали рідшими.

Згодом батько опинився в Росії. Загоруйко пояснив, що це сталося на тлі складної ситуації навколо Куп'янська під час окупації та деокупації міста.

Він наголосив, що не знає всіх обставин виїзду, тому не береться детально пояснювати рішення батька. Історія матері, за словами танцівника, була іншою.

Попри складні обставини, Віталій не хоче засуджувати рідних за їхній вибір.

"Я їх не засуджую. Батьки є батьками, як вони для себе вирішили це життя, це їх право. Звісно, шкода, що так", - зазначив він.

Хореограф додав, що продовжує підтримувати зв'язок із мамою, хоча через війну родина опинилася по різні боки кордону.

Де зараз живе бабуся Загоруйка

Окремо військовослужбовець розповів про свою бабусю, яка залишила рідний Куп'янськ через війну.

Нині жінка мешкає в гуртожитку для евакуйованих людей у Харкові. За словами Віталія, родина розглядала різні варіанти проживання, але саме там бабуся почувалася найкомфортніше.

Після переїзду вона зустріла знайомих та вирішила залишитися поруч із ними. Для літньої жінки можливість спілкуватися з людьми, яких вона знала багато років, виявилася особливо важливою.

Загоруйко пояснив, що бабуся вже потребує сторонньої допомоги в побуті. Тому родина організувала догляд: їй допомагають із харчуванням та іншими щоденними справами.