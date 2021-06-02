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Ани Лорак хотят мужские глянцы: предлагают бешеные деньги за фото в стиле ню

Новина українською →
Среда 02 июня 2021 20:02
Ани Лорак хотят мужские глянцы: предлагают бешеные деньги за фото в стиле ню Фото: сколько Ани Лорак предлагают за "раздетую" съемку (facebook/AniLorak)
Автор: Тетяна Самарук

42-летняя Ани Лорак, которая недавно впервые высказалась о скандале с домогательствами Меладзе, призналась, что предложения о съемках в мужских журналах ей поступают регулярно.

Об этом украинская певица, которая живет и работает в РФ, рассказала в эфире "Русского радио", отвечая на вопросы диджеев.

Отметим, что недавно у звезды вышла песня под названием "Раздетая". Поэтому ведущие радио не смогли обойти стороной провокационное название этой композиции.

Каролина рассказала, что название "Раздетая" подразумевает состояние ее души. В частности, этот "саундтрек лета посвящен любви на расстоянии".

Ани Лорак хотят мужские глянцы: предлагают бешеные деньги за фото в стиле нюАни Лорак хотят мужские глянцы: предлагают бешеные деньги за фото в стиле нюАни Лорак хотят мужские глянцы: предлагают бешеные деньги за фото в стиле нюАни Лорак хотят мужские глянцы: предлагают бешеные деньги за фото в стиле ню

Фото: Ани Лорак (instagram.com/anilorak)

Также она заявила, что различные мужские издания регулярно предлагают ей раздеться для них в прямом смысле слова.

"Периодически обращаются всевозможные издания. Даже какие-то деньги предлагали. Предлагают тысяч 500 рублей (около 187 тыс. грн), даже миллион. Миллион - это значит hot", - сказала артистка.

При этом скромная певица, которая соблюдает правила приличия, подчеркнула, что не рассматривает подобные предложения.

Напомним, ранее любовница экс-мужа Ани Лорак удалила их совместные фото и похвасталась пышными формами.

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