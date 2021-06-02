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Ані Лорак хочуть чоловічі глянці: пропонують шалені гроші за фото в стилі ню

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Середа 02 червня 2021 20:02
Ані Лорак хочуть чоловічі глянці: пропонують шалені гроші за фото в стилі ню Фото: скільки Ані Лорак пропонують за "роздягнену" зйомку (facebook / AniLorak)
Автор: Тетяна Самарук

42-річна Ані Лорак, яка нещодавно вперше висловилася про скандал з домаганнями Меладзе, зізналася, що пропозиції про зйомки в чоловічих журналах їй надходять регулярно.

Про це українська співачка, яка живе і працює в РФ, розповіла в ефірі "Російського радіо", відповідаючи на питання діджеїв.

Відзначимо, що нещодавно у зірки вийшла пісня під назвою "Роздягнена". Тому ведучі радіо не змогли обійти стороною провокаційну назву цієї композиції.

Кароліна розповіла, що назва "Роздягнена" має на увазі стан її душі. Зокрема, цей "саундтрек літа присвячений любові на відстані".

Ані Лорак хочуть чоловічі глянці: пропонують шалені гроші за фото в стилі нюАні Лорак хочуть чоловічі глянці: пропонують шалені гроші за фото в стилі нюАні Лорак хочуть чоловічі глянці: пропонують шалені гроші за фото в стилі нюАні Лорак хочуть чоловічі глянці: пропонують шалені гроші за фото в стилі ню

Фото: Ані Лорак (instagram.com/anilorak)

Також вона заявила, що різні чоловічі видання регулярно пропонують їй роздягнутися для них в прямому сенсі слова.

"Періодично звертаються всілякі видання. Навіть якісь гроші пропонували. Пропонують тисяч 500 рублів (близько 187 тис.грн), навіть мільйон. Мільйон-це значить hot", - сказала артистка.

При цьому скромна співачка, яка дотримується правил пристойності, підкреслила, що не розглядає подібні пропозиції.

Нагадаємо, раніше коханка екс-чоловіка Ані Лорак видалила їх спільні фото і похвалилася пишними формами.

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