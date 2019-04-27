Битва за престол: неожиданная правда о вражде между Маркл и Миддлтон

Меган Маркл и Кейт Миддлтон враждуют - названа причина (коллаж РБК-Украина)

Меган Маркл и Кейт Миддлтон враждуют, но не только они

Слухи о вражде между Кейт Миддлтон и Меган Маркл обсуждает весь мир вот уже несколько месяцев. Но теперь стало известно, что настоящая вражда, по сути, происходит между самими герцогами, а не между их женами. Уильям и Гарри, когда-то казавшиеся самыми близкими братьями, теперь почти не разговаривают друг с другом, утверждают королевские источники. Об этом пишет Express.со.

Как рассказывает собеседник британского издания, ссора в первую очередь возникла между братьями. А только потом – неприязнь между их женами.

"Никто не узнает точно, что вызвало вражду или с чем она связана. Но в королевских кругах мало кто будет отрицать, что был братский разлом – и это все существенно усложняет", - рассказывает источник в королевском дворце.

Говорят, что между братьями произошел "полный и окончательный разрыв связей", и ни один из них не попытался исправить ситуацию.

Теперь герцогиня Кембриджская, как сообщается, вмешалась, понимая, что она может повлиять на ситуацию. Как оказалось, ее действия вылились в ссору с Меган Маркл. Кейт Миддлтон продолжает попытки восстановления братских отношений между Уильямом и Гарри до появления малыша у Маркл. Сообщалось, что будущая королева помирила братьев, однако источник это отрицает.

Кейт Миддлтон (коллаж РБК-Украина)

Напомним, беременная Меган Маркл снова взбесила Елизавету ІІ своими прихотями. Стало известно, что после родов герцогиня хочет провести эксклюзивную домашнюю фотосессию с ней и малышом для популярного глянца Vogue.

Ранее появилась информация о том, что Меган Маркл уже могла родить ребенка, но вместе с принцем Гарри приняла решение повременить с официальным объявлением этой долгожданной новости.

К слову, мама бывшей актрисы срочно прилетела в Лондон, чтобы быть рядом с Меган в момент ее родов. Кроме того, она в первое время будет помогать дочери и зятю ухаживать за ребенком.