Дэвис лучше Ломаченко: известный боксер проехался по украинцу

Теофимо Лопес высказался о Василии Ломаченко (фото: РБК-Украина)

Теофимо Лопес высказался об украинском боксере Василии Ломаченко

Теофимо Лопес (12-0, 10 КО) высказался о Василии Ломаченко (12-1, 9 КО) и сравнил его с Джервонтой Дэвисом (21-0, 20 КО). По его мнению, Ломаченко хуже боксирует чем Дэвис. Об этом он заявил в одном из недавних интервью.

На вопрос о том, кто является лучшим боксером – Ломаченко или Дэвис, –Теофимо Лопес ответил, что его выбор будет зависеть от критериев сравнения. В целом он считает, что Дэвис лучше, чем украинский чемпион Василий Ломаченко.

"Это сложно, потому что ты не знаешь, что происходит в их головах. Дэвис силен, но это проявляется, когда он доминирует. Ломаченко наносит множество несильных ударов, но по чуть-чуть ломает тебя. Из-за недавней травмы Ломаченко назову Дэвиса", - высказался Теофимо Лопес о Василии Ломаченко.

Лопес также рассказал, какой боксер стал для него кумиром и мотивацией.

"Мэйвезер. Флойд проложил путь для нас всех. Я считаю, что каждые 20-25 лет появляется боксер, который шокирует весь мир", - отметил он.

Также боксер самоуверенно заявил, что он следующий боксер, который сможет шокировать весь мир.

"Чувствую, что я следующий такой. Я ничего не отнимаю у Мэйвезера. Он проложил путь для меня. Майк Тайсон проложил путь для меня своим отношением. Это то, что чувствую я — безжалостность", – сказал Лопес.

Стоит отметить, что ранее Джервонта Дэвис в своем Twitter ответил на вопрос: "Является ли украинец Василий Ломаченко его самым страшным ночным кошмаром?". Он написал: "Нет. Определенно нет. Я сломаю Ломаченко. Знаете, какой у меня самый большой страх? Это когда твой лучший друг предает тебя за маленькие деньги".

Напомним, что ранее появилось официальное промо боя Ломаченко - Кролла.

Также мы писали, что Ломаченко составил топ-5 боксеров современности и назвал своего кумира.