Это ему со мной повезло: Кейт Миддлтон разоткровенничалась об отношениях

Кейт Миддлтон, которая с 2011 года состоит в браке с принцем Уильямом, до официального узаконивания отношений знала себе цену. Когда Кейт только вступила в отношения с принцем, окружение будущей герцогини считало, что ей очень повезло, однако она отвечала: "это ему со мной повезло". Об этом пишет IBTimes.

Писательница Эллисон Пирсон в книге про Кейт рассказала об отношениях будущих монархов. По ее словам, второй в очереди на трон принц должен был выбрать будущую супругу из нескольких воспитанных девушек, а главными фаворитками Уильяма были Давина Дакворт-Чед и Изабелла Амариллис Шарлотта Анструзер-Гоф-Калторп. Однажды подруга из Сент-Эндрюса сказала Кейт Миддлтон, что ей повезло, что она встречается с принцем Уильямом. Миддлтон улыбнулась и ответила: " это ему со мной повезло".

Пирсон считает, что принцу Уильяму и всей Великобритании на самом деле повезло с Кейт Миддлтон. Герцогиня Кембриджская сильная и мудрая, она держится позади принца Уильяма и не крадет внимания у будущего короля. Один источник сказал, что проблемы принца Чарльза и принцессы Дианы начались с этого вопроса.

"Лучшие королевские браки - это когда консорт не высовывается", - сказал писательнице один из членов королевского круга.

Кроме того, Миддлтон во многом в королевской семье стала первой. Она - первая невеста будущего короля, получившая университетское образование, и первая, кто жил с мужем до брака. Она также первая, у кого есть мать, которая раньше была стюардессой, и первая, кто вырос в доме с номером улицы.

Королевский комментатор Виктория сказала, что герцогиня Кембриджская будет на переднем плане в ближайшие годы, поскольку королева Елизавета II отступает на задний план. По этой причине жена принца Уильяма должна визуально преобразиться.

По словам британского fashion-блогера Джульетты Ангус, Кейт Миддлтон никогда не будет следовать "расточительному" стилю Меган Маркл. Герцогиню Сассекскую обвинили в перерасходе средств на наряды. Блогер критиковал жену принца Гарри за то, что она надела "Диор", "Живанши" и "Эмилию Уикстед" за один день во время их поездки в Ирландию, которая стала "дорогой шалостью" бывшей актрисы.

Напомним, что ранее Кейт Миддлтон "наградили" нелицеприятным прозвищем.

Также мы писали, что Меган Маркл запретили носить королевские украшения.