Кейт Миддлтон "наградили" нелицеприятным прозвищем: все подробности

Фото: Кейт Миддлтон (twitter.com/kensingtonroyal)

Герцогиня Кембриджская вляпалась в скандал

Кейт Миддлтон всегда славилась своей порядочностью, избегая различных прозвищ. Однако после того, как СМИ распространили слухи о том, что у принца Уильяма был роман с Роуз Хэнбери (подругой Кейт), все изменилось. Об этом информирует издание The Times.

Сообщается, что теперь герцогиню называют "Главнокомандующей". Связано это с тем, что Кейт быстро разрывает все связи с любыми соперниками в ее жизни. Есть предположения, что Кейт в скором времени применит новую тенденцию постепенного отказа от своих соперников к Меган.

К слову, что на самом деле побудило Кейт убрать Хэнбери из своего окружения - неизвестно. Официальные сообщения от королевской семьи отсутствуют, потому некоторые утверждают, что это может быть никак не связано с Уильямом.

Кейт Миддлтон и Роуз Ханбери (фото: thesun.co.uk)

Вряд ли герцогиня, вычеркнула из своей жизни человека, не имея на то веских оснований. Наверняка Кейт узнала о своей близкой подруге то, о чем в дальнейшем очень сильно пожалела.

К слову, Меган Маркл нарвалась на нелюбовь персонала из-за своего характера и получила оскорбительное прозвище. Отмечается, что герцогиня способна довести до слез рабочий персонал и разбудить их в пять утра с рабочими вопросами.

Напомним, что ранее Маркл унизили из-за Миддлтон. Между герцогинями назрел конфликт из-за диадемы. Принц Чарльз не разрешил герцогине Сасексской надевать украшение на государственный ужин, однако герцогиню Кембриджскую данное правило обошло стороной.

Мы писали, что всплыло неожиданное прошлое Кейт Миддлтон. До встречи с принцем она была обычным подростком, работающим матросом на палубе.