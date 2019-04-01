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Не первый случай: Маркл унизили из-за Миддлтон

STYLERПерсоны    01.04.2019 - 08:59
Не первый случай: Маркл унизили из-за Миддлтон
Фото: (коллаж РБК-Украина)

Причиной конфликта Маркл и Миддлтон стала диадема

Между Меган Маркл и Кейт Миддлтон назрел конфликт из-за диадемы. Принц Чарльз не разрешил герцогине Сасексской надевать украшение на государственный ужин, однако герцогиню Кембриджскую данное правило обошло стороной. Об этом информирует Daily Mail.

Со дня своей свадьбы с принцем Гарри Меган Маркл еще ни разу не появлялась на публике в диадеме. Это украшение изначально предназначалось для особенных событий, например, его принято надевать на официальные государственные банкеты. Однако принц Уэльский Чарльз сказал невестке, что показная роскошь будет неуместной на мероприятии, которое они планируют посетить.

В королевской семье посчитали, что Маркл в диадеме выглядела бы слишком экстравагантно и навевала бы мысли о колониальном прошлом многих стран Содружества наций - в том числе Фиджи, где происходило торжество.

Между тем, супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон появилась на банкете в Букингемском дворце в диадеме с бриллиантами и жемчугом, которую ранее носила ее свекровь принцесса Диана.

Не первый случай: Маркл унизили из-за МиддлтонФото: (коллаж РБК-Украина)

К слову, это не первый случай, когда у Меган возникают проблемы из-за диадемы. Так, перед свадьбой, когда Гарри и Меган приехали в Букингемский дворец выбирать головное украшение для свадебного наряда, будущей герцогине приглянулась диадема с изумрудами. Однако ей отказались ее выдать, поскольку точное происхождение диадемы было неизвестно. Из-за чего Гарри пришел в ярость и начал скандалить с персоналом.

Недавно мы сообщали, что Меган Маркл заставила принца Гарри распрощаться с другом детства, который настаивал на том, чтобы принц Гарри одумался и не женился на Меган.

Напомним, что у Меган Маркл новое прозвище. Рабочий персонал между собой называет герцогиню Сассекскую не очень лестно - "Me-gain", что означает "Я получаю".

Ранее мы также писали о том, что ребенок Меган Маркл и принца Гарри, который совсем скоро появится на свет, не будет носить фамилию своих родителей, а получит фамилию, производную от титула герцогов.

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