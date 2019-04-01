Не перший випадок: Маркл принизили через Міддлтон

Фото: (колаж РБК-Україна)

Причиною конфлікту Маркл і Міддлтон стала діадема

Між Меган Маркл і Кейт Міддлтон назрів конфлікт через діадему. Принц Чарльз не дозволив герцогині Сасексській одягати прикраси на державну вечерю, однак герцогиню Кембриджську дане правило обійшло стороною. Про це інформує Daily Mail.

З дня свого весілля з принцом Гаррі Меган Маркл ще ні разу не з'являлася на публіці в діадемі. Взагалі, ця прикраса призначена для особливих подій, наприклад, її прийнято надягати на офіційні державні банкети. Однак принц Уельський Чарльз сказав невістці, що показна розкіш буде недоречною на заході, який вони планують відвідати.

У королівській родині порахували, що Маркл в діадемі виглядала б надто екстравагантно і навівала б думки про колоніальне минуле багатьох країн Співдружності націй - в тому числі Фіджі, де відбувалася подія.

Між тим, дружина принца Вільяма Кейт Міддлтон з'явилася на банкеті у Букінгемському палаці в діадемі з діамантами і перлами, яку раніше носила її свекруха принцеса Діана.

Фото: (колаж РБК-Україна)

До речі, це не перший випадок, коли у Меган виникають проблеми через діадему. Так, перед весіллям, коли Гаррі і Меган приїхали в Букінгемський палац обирати головну прикрасу весільного вбрання, майбутній герцогині сподобалася діадема з смарагдами. Проте їй відмовилися її видати, оскільки точне походження діадеми було невідомо. Через що Гаррі не на жарт розлютився і почав скандалити з персоналом.

Нещодавно ми повідомляли, що Меган Маркл змусила принца Гаррі розпрощатися з другом дитинства, який наполягав на тому, щоб принц Гаррі одумався і не одружувався з Меган.

Нагадаємо, що у Меган Маркл нове прізвисько. Робочий персонал між собою називає герцогиню Сассекську не дуже приємно - "Me-gain", що означає "Я отримую".

Раніше ми писали про те, що дитина Меган Маркл і принца Гаррі, який зовсім скоро з'явиться на світ, не буде носити прізвище своїх батьків, а отримає прізвище, похідне від титулів герцогів.