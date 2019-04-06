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Кейт Міддлтон "нагородили" неприємним прізвиськом: усі подробиці

STYLERПерсони    06.04.2019 - 17:59
Кейт Міддлтон "нагородили" неприємним прізвиськом: усі подробиці
Фото: Кейт Міддлтон (twitter.com/kensingtonroyal)

Герцогиня Кембриджська вляпалася в скандал

Кейт Міддлтон завжди славилася своєю порядністю, уникаючи різних прізвиськ. Однак після того, як ЗМІ поширили чутки про те, що у принца Вільяма був роман з Роуз Хенбері (подругою Кейт), все змінилося. Про це інформує видання The Times.

Повідомляється, що тепер герцогиню називають "Головнокомандувачем". Пов'язано це з тим, що Кейт швидко розриває всі зв'язки з будь-якими суперниками в її житті. Є припущення, що Кейт незабаром застосує нову тенденцію поступової відмови від своїх суперників до Меган.

До речі, що насправді спонукало Кейт прибрати Хенбері зі свого оточення - невідомо. Офіційні повідомлення від королівської родини відсутні, тому деякі стверджують, що це може бути ніяк не пов'язано з Вільямом.

Кейт Міддлтон &quot;нагородили&quot; неприємним прізвиськом: усі подробиціКейт Міддлтон і Роуз Ханбери (фото: thesun.co.uk)

Навряд чи герцогиня, викреслила зі свого життя людину, не маючи на те вагомих підстав. Напевно Кейт дізналася про свою близьку подругу те, про що надалі дуже сильно пошкодувала.

До речі, Меган Маркл нарвалася на нелюбов персоналу через свій характер та отримала образливе прізвисько. Відзначається, що герцогиня здатна довести до сліз робочий персонал та розбудити їх о п'ятій ранку з робочими питаннями.

Нагадаємо, що раніше Маркл принизили через Міддлтон. Між герцогинями назрів конфлікт через діадему. Принц Чарльз не дозволив герцогині Сасексській одягати прикраси на державну вечерю, однак герцогиню Кембриджську дане правило обійшло стороною.

Ми писали, що спливло несподіване минуле Кейт Міддлтон. До зустрічі з принцом вона була звичайним підлітком, працюючим матросом на палубі.

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