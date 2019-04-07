Це йому зі мною пощастило: Кейт Міддлтон розговорилася про стосунки

Кейт Міддлтон, яка з 2011 року перебуває в шлюбі з принцом Вільямом, і до офіційного узаконення стосунків знала собі ціну. Коли Кейт тільки вступила у стосунки з принцом, оточення майбутньої герцогині вважало, що їй дуже пощастило, однак вона відповідала: "це йому зі мною пощастило". Про це пише IBTimes.

Письменниця Еллісон Пірсон у книзі про Кейт розповіла про стосунки майбутніх монархів. За її словами, другий у черзі на трон принц мусив обрати майбутню дружину з кількох вихованих дівчат, а головними фаворитками Вільяма були Давіна Дакворт-Чед і Ізабелла Амариліс Шарлотта Анструзер-Гоф-Калторп. Одного разу подруга з Сент-Ендрюс сказала Кейт Міддлтон, що їй пощастило, що вона зустрічається з принцом Вільямом. Міддлтон посміхнулася і відповіла: "це йому зі мною пощастило".

Пірсон вважає, що принцу Вільяму і всій Великобританії насправді пощастило з Кейт Міддлтон. Герцогиня Кембриджська сильна і мудра, вона тримається позаду принца Вільяма і не краде увагу у майбутнього короля. Одне джерело сказало, що проблеми принца Чарльза і принцеси Діани почалися з цього питання.

"Кращі королівські шлюби - це коли консорт не висовується", - сказав письменниці один з членів королівського кола.

Крім того, Міддлтон багато в чому в королівській родині стала першою. Вона - перша наречена майбутнього короля, яка отримала вищу освіту, і перша, хто жив з чоловіком до шлюбу. Вона також перша, у кого є мати, яка раніше була стюардесою, і перша, хто виріс в будинку з номером вулиці.

Королівський коментатор Вікторія сказала, що герцогиня Кембриджська буде на передньому плані в найближчі роки, оскільки королева Єлизавета II відступає на задній план. З цієї причини дружина принца Вільяма повинна перетворитися візуально.

За словами британського fashion-блогера Джульєтти Ангус, Кейт Міддлтон ніколи не буде слідувати "марнотратному" стилю Меган Маркл. Герцогиню Сассекську звинуватили у перевитраті коштів на вбрання. Блогер критикував дружину принца Гаррі за те, що вона одягла "Діор", "Живанші" і "Емілію Уікстед" за один день під час їх поїздки в Ірландію, яка стала "дорогою витівкою" колишньої актриси.

Нагадаємо, що раніше Кейт Міддлтон "нагородили" неприємним прізвиськом.

Також ми писали, що Меган Маркл заборонили носити королівські прикраси.