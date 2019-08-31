Это еще не любовь: фанаты Ани Лорак сделали артистке замечание

Ани Лорак сделала заявление для своих поклонников
Ани Лорак опубликовала в социальной сети фото, под которым сообщила о выходе нового альбома в ближайшее время. Соответствующую публикацию артистка разместила в Instagram.
"Как настроение? О чем думаете? Скоро новый альбом!" - заявила Ани Лорак. На снимке певица позирует в одежде в клеточку. Наряд дополняют очки. А сзади можно заметить большой букет белых роз.
Ани Лорак заявила о новом альбоме (фото: instagram.com/anilorak)
Большинство подписчиков отреагировало на новость и фото положительно. Однако украинцам стало обидно, что Лорак забыла об Украине. Также пользователи отметили, что певица стала выглядеть лучше. Связывают это с влюбленностью:
Ани Лорак заявила о новом альбоме (фото: instagram.com/anilorak)
Как мы писали, популярная украинская певица Ани Лорак ошеломила сеть своим внешним видом на российском фестивале "Новая волна 2019", который проходил в Сочи. Фотографии певицы появились в Instagram.
Ранее сообщалось о том, что пафосная Ани Лорак вызвала негодование фанатов, которые раскритиковали ее за внешний вид.