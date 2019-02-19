Європо, не гнівайся: как Туск взбудоражил сердца украинцев (видео)

Президент Европейского совета выступил в парламенте

В Киеве во вторник, 19 февраля, во время выступления в Верховной Раде Украины президент Европейского совета Дональд Туск процитировал стихотворение Галины Крук, посвященный событиям Ревлюции Достоинства. Политик также озвучил свои советы нашему государству и заверил, что ЭС никогда не признает российскую оккупацию части территории Украины.

Туск выступал с трибуны парламента на украинском языке, и в своей 15-минутной речи коснулся многих важных аспектов политической и общественной жизни. Его спич уже назвали историческим.

Он отметил, что приехал в Украину не только как президент Европейского совета, но также как поляк - "ваш ближайший сосед и сердечный и доброжелательный друг".

Туск высказал Украине слова благодарности за стойкость "в самую трудную минуту вашей истории".

"Вы устояли и будете оставаться гордыми и несокрушимыми вопреки геополитике, вопреки злым намерениям агрессивного соседа, и вопреки равнодушию и лицемерию многих влиятельных игроков мировой политической сцены", - заявил Туск.

Также он подчеркнул, что партнеры Украины не всегда помогают так, как должны бы.

"По своему опыту и опыту польского народа хорошо знаю, что чувство одиночества во время опасности бывает хуже, чем наступление врага", - сказал президент Европейского совета.

Фото: Дональд Туск (flickr.com/premierrp)

Туск заявил, что до сих пор слышит слова из стихотворения Галины Крук, "написанные в те драматические февральские дни":

(на языке оригинала)

"Усі ми, Європо, так глибоко стурбовані, що деякі навіть убиті.

Чисть частіше Ютюби, щоб тутешня жорстокість не разила твоїх громадян.

Деякі з наших ніколи тебе не побачать на власні очі.

В тебе теж щось із зором, Європо, ти вперто не бачиш вибитих їхніх очей і вогнепальних ран.

Деякі більше не зможуть, Європо, не гнівайся, навіть руки тобі дати (хіба що протези!),

навіть торкнутись культури твоєї минулих віків.

Сторожи свої межі, Європо,

щоб тебе не торкнулося раптом, прислухайся, на всякий пожежний,

чи ми кричимо ще від ударів прикладів, армійських чобіт і кийків".

Видео: YouTube / 5 канал

Туск заявил, что сегодня здесь в Верховной Раде может повторить не только от своего имени, а от имени всего Евросоюза: "Мы с вами! И мы хотим вам и в дальнейшем помогать".

Также он подчеркнул, что Небесная сотня вошла в пантеон не только украинских, но и европейских героев.

"Всем матерям погибших клянусь: Европа всегда будет помнить ваших сыновей".

В сети живо отреагировали на выступление Туска в Раде, которое назвали очень сильным и проникновенным:

"Молодец Дональд.Так по украински... это сильно. Спасибо за подержку нашей страны. Это не наши совковые бабушки которые за полвека не выучили украинский";

"Вот Туск! Молодец! Уважение и уважение! Спасибо!";

"Слава Украине от поляка! Это сильно!";

"Приятно слушать, прямо до слез! Молодец, Туск! Слава Украине!!﻿";

"Хорошо обратился к украинскому народу! Молодец, красавчик, еще бы Меркель отказалась от Северного потока..."

Скрин комментариев

Как сообщалось ранее, Туск во время выступления в Раде заявил, что тот, кто готов продать Украину - продает будущее Европы.

Напомним, 5 лет назад в Украине начались трагические события - расстрелы активистов на Майдане. Эти дни вошли в историю как самые кровавые во время Революции Достоинства. В результате противостояний с правоохранителями и расстрелов погибли 23 активиста. По просьбе Styler кардиохирург и волонтер Назар Озерянский рассказал о трагических днях Революции.