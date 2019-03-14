Кива учинил скандал в прямом эфире из-за биологии (видео)

Илья Кива "обиделся на учебник биологии"

Илья Кива, кандидат в президенты Украины, устроил скандал в прямом эфире программы "Украинский формат" на телеканале NEWSONE. В ярость экс-советника министра МВД привели слова политолога и писателя Владимира Цыбулько о томосе и украинском языке.

Так, в ходе своего выступления Кива сказал, что томос и украинский язык это "воздух, которым нас пытаются накормить". На что Цыбулько возразил, что дети кандидата в президенты без томоса и языка "вырастут млекопитающими, а людьми вряд ли станут".

Илья Кива (фото: РБК-Украина)

Эти слова взбесили Киву - он вскочил со своего места, подошел к политологу и попросил "не переступать черту".

"Мне будет все равно на эфир… Есть неприкасаемые вещи, и я вас очень попрошу не трогать детей. Не забалтывайтесь", - заявил Кива.

На это Цыбулько сказал, что человека не бывает без духовного компонента и национальной идентичности.

"Моя дочь - офицер полиции, которая выросла и пошла защищать родину без вашего томоса и "мовы", потому что я воспитал ее на личных примерах. И она воспиталась не амебой, а человеком" - ответил глава Социалистической партии Украины.

В перепалку также вмешался и известный художник Сергей Поярков, который сидел возле Цыбулько. Он подметил, что с точки зрения биологии все люди - млекопитающие. Поэтому, по словам Пояркова, Кива, фактически, "обиделся на учебник биологии".

Видео: YouTube/NEWSONE

В сети пользователи отреагировали на инцидент. Некоторые считают это "спланированным фарсом".

"Не поддерживаю Киву в его популистских выпадах. Язык и религия - это корни, пуповина, с которой растет нация, народ, а значит и наши дети!" - написал один юзер.

"Приятно смотреть же! Надо еще сабли им выдавать", - пошутил другой.

"Собачатся, как крысы. Ну, может, это лучше для украинцев - мы сами разберемся!" - отметил третий.﻿

Ранее бывший советник министра МВД рассмешил пользователей сети фотографией. На снимке Кива в буденовке и тулупе на фоне красного банера своей политической силы. Выражение лица у политика крайне серьезное.