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Кличко во время благотворительной "Ночи чемпионов" в США продал экскурсию по Киеву за 50 тыс. долларов

STYLERПерсоны    04.05.2019 - 19:49
Кличко во время благотворительной "Ночи чемпионов" в США продал экскурсию по Киеву за 50 тыс. долларов
Виталий Кличко в США (фото: kiev.klichko.org)

Виталий Кличко в очередной раз сделал промо Киеву и Украине

Мэр Киева Виталий Кличко на благотворительном вечере, который устроил Всемирный боксерский совет (WBC), продал лот - экскурсию по Киеву - за 50 тыс. долларов. Деньги WBC традиционно собирал на поддержку и реабилитацию спортсменов во всем мире, сообщили в пресс-службе главы столицы.

Мероприятие "Ночь чемпионов" состоялось в Лас-Вегасе (США). В нем приняли участие легенды мирового бокса Майк Тайсон, Эвандер Холифилд, Ленокс Льюис, Оскар Де Ла Хоя и другие.

"Те, кто преуспел в жизни, кто имеет возможность помогать людям, должны это делать. И очень хорошо, что WBC занимается благотворительностью, много лет собирает средства, в частности, и на поддержку и реабилитацию спортсменов. И, поскольку я нахожусь в командировке в США, был рад присоединиться к мероприятию и еще раз сделать промо Киеву и Украине. Экскурсия по нашему замечательному городу "ушла" за 50 тысяч долларов", - сказал после благотворительного мероприятия Виталий Кличко.

 

Виталий Кличко на благотворительном мероприятии в США (фото: kiev.klichko.org)

В вечере принял участие и американский музыкант мексиканского происхождения Карлос Сантана, который помогает WBC в благотворительных акциях. Ему Всемирный боксерский совет вручил символический пояс чемпиона - как музыканту-виртуозу и выдающейся личности.

Ранее Кличко показал видео заключительного этапа строительства моста над Владимирским спуском.

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