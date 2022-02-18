MARUV заговорила о трудностях беременности и призналась, когда родит: думала, будет проще

Она призналась, что концерты в марте и апреле отменять не намерена, а в декрет уйдет после весеннего американского тура. А вот малыш появится на свет летом.

Скриншот: instagram.com/maruvofficial

Сейчас Корсун находится на втором триместре беременности. Она показала забавное фото с мужем и концертным директором Александром Корсуном, на котором мужчина ласково обнимает внушительный животик жены.

Скриншот: instagram.com/maruvofficial

MARUV призналась, как протекает ее беременность.

"Если честно – сложновато. Я думала, что будет намного проще. Это очень интересный процесс и классный опыт. И мне интересно наблюдать, как меняется мое тело и моя энергетика", - поделилась ощущениями она.

Скриншот: instagram.com/maruvofficial

Пока трудолюбивая будущая мама решила поднажать, и активно занимается творчеством и работой над новым альбомом.

Она объясняет свою продуктивность так: "Это лучшее и безопасное время, чтобы поработать и привести дела в порядок перед декретом. Конечно, шоу пришлось немного адаптировать, но от этого оно стало еще интересней".

Скриншот: instagram.com/maruvofficial

На первом месте у Корсун сейчас – будущий малыш ведь, по ее словам, "релиз нового человечка гораздо важнее релиза альбома".