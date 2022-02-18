MARUV заговорила про труднощі вагітності і зізналася, коли народить: думала, буде простіше

Вона зізналася, що концерти в березні і квітні скасовувати не має наміру, а в декрет піде після весняного американського туру. А ось малюк з'явиться на світ влітку.

Скріншот: instagram.com/maruvofficial

Зараз Корсун знаходиться на другому триместрі вагітності. Вона показала кумедне фото з чоловіком і концертним директором Олександром Корсуном, на якому він ласкаво обіймає значний животик дружини.

Скріншот: instagram.com/maruvofficial

MARUV зізналася, як протікає її вагітність.

"Якщо чесно - важкувато. Я думала, що буде набагато простіше. Це дуже цікавий процес і класний досвід. І мені цікаво спостерігати, як змінюється моє тіло і моя енергетика", - поділилася відчуттями вона.

Скріншот: instagram.com/maruvofficial

Поки працьовита майбутня мама вирішила прискоритися, і активно займається творчістю і роботою над новим альбомом.

Вона пояснює свою продуктивність так: "Це найкращий і безпечний час, аби попрацювати та привести справи в порядок перед декретом. Звичайно, шоу довелося трохи адаптувати, але від цього воно стало ще цікавіше".

Скріншот: instagram.com/maruvofficial

На першому місці у Корсун зараз – майбутній малюк адже, за її словами, "реліз нової людини набагато важливіше релізу альбому".