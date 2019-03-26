Меган Маркл снова нарушила правила: королевская семья в ярости

Меган Маркл, которая находится на последних сроках беременности, внезапно сделала смелое заявление о том, что отказывается от няни и помощницы после рождения своего первенца.

Меган Маркл решила снова нарушить королевские протоколы и правила и отказалась от всех королевских нянь, а также от любых помощниц, которые должны были ей помогать после рождения ребенка.

Как рассказал источник из окружения королевской семьи, герцогиня Сассекская полна решимости поступать не так, как это заведено в королевском дворце. Она хочет показать миру, что она и ее муж, принц Гарри, могут справиться с трудностями самостоятельно, без помощи нянь, которые обычно помогают при рождении королевских отпрысков.

Меган Маркл и принц Гарри (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

По стандартной процедуре в королевском дворце для Меган Маркл уже подыскали подготовленных нянь и помощниц, но она сообщила, что в их услугах не нуждается. В обязанности нянь входит не только помогать в повседневном уходе за малышами, но и присматривать за детьми в тех ситуациях, когда члены королевской семьи должны присутствовать на публичных мероприятиях.

"Меган Маркл чувствует, что хочет показать другим женщинам, что она сильная и независимая, и может справиться с трудностями также, как и обычные мамы", - отмечает источник.

Также сообщается, что вероятной единственной помощницей для нее станет мама – Дория Регланд, которая вероятно приедет к дочери после рождения ребенка.

Меган Маркл (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Для того, чтобы еще больше подчеркнуть свою независимость, Меган Маркл и принц Гарри все-таки решили переехать из королевского дворца.

После того, как стало известно, что ремонт в Фрогмор-Хаусе затянется еще на три недели, они арендовали дом возле Грейт-Тью, недалеко от Глостершира. Как сообщают в социальных сетях, королевская семья не в восторге от такого поведения Меган Маркл.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что названа причина, по которой Меган Маркл покидает дворец.