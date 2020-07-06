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Меган Маркл удивила неожиданной способностью: никто не предполагал

STYLERПерсоны    06.07.2020 - 07:05
Меган Маркл удивила неожиданной способностью: никто не предполагал
Меган Маркл и принц Гарри (Фото: facebook.com/TheBritishMonarchy)

Маркл шокировала знанием испанского языка

Меган Маркл шокировала своих поклонников умением, о котором ранее никто и не подозревал. Оказывается, бывшая герцогиня владеет знанием испанского языка. Это удивительная находка для фанатов Маркл.

Так, во время посещения организации Homeboy Industries, которая помогает бывшим заключенным адаптироваться к жизни на свободе, Меган решила принять участие в работе местной пекарни, которая готовит хлеб и другую выпечку для больных и пожилых жителей Лос-Анджелеса.

Когда к ней обратилась с вопросом одна из участниц мероприятия, говорившая по-английски с сильным акцентом, Маркл неожиданно ответила девушке на ее родном языке. После недолгого смятения обе принялись оживленно болтать по-испански.

Основатель Homeboy Industries Грег Бойл рассказал, что бывшая актриса сотрудничает с организацией уже больше 20 лет. Она была вовлечена в благотоворительную работу с юного возраста, ей нравилось помогать еще будучи ребенком.

После окончания Northwestern University, где Меган специализировалась на театральном искусстве и на международных отношениях, Маркл обдумывала возможность карьеры на дипломатическом поприще.

И в рамках этого плана ей удалось с помощью своего родственника-дипломата выхлопотать для себя стажировку в американском посольстве в Буэнос-Айресе (Аргентина). Именно там она и отшлифовала свой испанский.

Напомним, что Меган Маркл продолжает бороться за правду.

Мы писали, что Меган Маркл и принц Гарри столкнулись с новыми неприятностями.

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Автор: Дарья Яновская

Теги Новости Украины Меган Маркл
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