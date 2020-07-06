Меган Маркл здивувала несподіваною здатністю: ніхто не припускав

Меган Маркл і принц Гаррі (Фото: facebook.com/TheBritishMonarchy)

Маркл шокувала знанням іспанської мови

Меган Маркл шокувала своїх шанувальників умінням, про яке раніше ніхто не підозрював. Виявляється, колишня герцогиня володіє знанням іспанської мови. Це дивовижна знахідка для фанатів Маркл.

Так, під час відвідування організації Homeboy Industries, яка допомагає колишнім ув'язненим адаптуватися до життя на волі, Меган вирішила взяти участь у роботі місцевої пекарні, яка готує хліб та іншу випічку для хворих і літніх жителів Лос-Анджелеса.

Коли до неї звернулася з питанням одна з учасниць заходу, що говорила по-англійськи з сильним акцентом, Маркл несподівано відповіла дівчині на її рідній мові. Після недовгого сум'яття обидві почали жваво балакати по-іспанськи.

Засновник Homeboy Industries Грег Бойл розповів, що колишня актриса співпрацює з організацією вже більше 20 років. Вона була залучена в благодійний роботу з юного віку, їй подобалося допомагати ще будучи дитиною.

Після закінчення Northwestern University, де Меган спеціалізувалася на театральному мистецтві та на міжнародних відносинах, Маркл обмірковувала можливість кар'єри на дипломатичному терені.

І в рамках цього плану їй вдалося за допомогою свого родича-дипломата виклопотати для себе стажування в американському посольстві в Буенос-Айресі (Аргентина). Саме там вона і відшліфувала свою іспанську.

Нагадаємо, що Меган Маркл продовжує боротися за правду.

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Автор: Дарина Яновська