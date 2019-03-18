Многократный призер фестивалей: умер известный кинорежиссер

Скорая помощь (wikimedia.org)

На счету у Юрия Шиллера более 60 кинокартин

На 77-м году жизни скончался известный советский режиссер-документалист Юрий Шиллер. Об этом сообщили в Союзе кинематографистов.

Юрий Шиллер родился в 1942 году в городе Оха, Сахалинская область, Россия. Закончил ВГИК и снял свой первый фильм в 24 года. В 1976 году Шиллер поехал на несколько лет в Новосибирск, но остался там на всю свою жизнь.

За свою творческую карьеру стал режиссером более 60 кино картин. Самые известные из них: "Когда открывается небо", "Падение Икара", "Воробей", "Бухта Юргенса", "Полет шмеля", "Грешный человек", "Искра Божья", "Живы будем", "Физкульт – ура!", "Эхо проходящих поездов", "Такое короткое лето".

Юрий Шиллер (twitter.com/tolk)

По его фильмам во ВГИКЕ преподают студентам, его ленты хранятся даже в Конгрессе США.

За свою карьеру Юрий Шиллер получил множество призов и наград, в том числе и премию "Лавр".

Скончался в Новосибирске в возрасте 76 лет. Причина смерти кинорежиссера не сообщается.

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