ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Многократный призер фестивалей: умер известный кинорежиссер

STYLERПерсоны    18.03.2019 - 08:50
Многократный призер фестивалей: умер известный кинорежиссер
Скорая помощь (wikimedia.org)

На счету у Юрия Шиллера более 60 кинокартин

На 77-м году жизни скончался известный советский режиссер-документалист Юрий Шиллер. Об этом сообщили в Союзе кинематографистов.

Юрий Шиллер родился в 1942 году в городе Оха, Сахалинская область, Россия. Закончил ВГИК и снял свой первый фильм в 24 года. В 1976 году Шиллер поехал на несколько лет в Новосибирск, но остался там на всю свою жизнь.

За свою творческую карьеру стал режиссером более 60 кино картин. Самые известные из них: "Когда открывается небо", "Падение Икара", "Воробей", "Бухта Юргенса", "Полет шмеля", "Грешный человек", "Искра Божья", "Живы будем", "Физкульт – ура!", "Эхо проходящих поездов", "Такое короткое лето".

Многократный призер фестивалей: умер известный кинорежиссер

Юрий Шиллер (twitter.com/tolk)

По его фильмам во ВГИКЕ преподают студентам, его ленты хранятся даже в Конгрессе США.

За свою карьеру Юрий Шиллер получил множество призов и наград, в том числе и премию "Лавр".

Скончался в Новосибирске в возрасте 76 лет. Причина смерти кинорежиссера не сообщается.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в результате серьезных осложнений после болезни умер известный украинский журналист.

А также рассказывали о том, что после продолжительной сердечной болезни скончался известный украинский кинорежиссер.

Умерла Юлия Началова: новые детали смерти артистки Умерла Юлия Началова: жизненний путь талантливой певицы
Новости Украины режиссерпреступления
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь