Не могла взять ребенка на руки: звезда Дизель шоу рассказала о сложной операции

Яна Глущенко из Дизель шоу рассказала об операции (видео: YouTube/Маша Ефросинина)

Яна Глущенко, актриса "Дизель шоу", получившая сложную травму колена в трагическом ДТП под Киевом, в котором погибла Марина Поплавская, рассказала о сложной операции. Своими переживаниями она поделилась с Машей Ефросининой в проекте "Экзамен".

Актриса рассказала, что в результате аварии у нее были разорваны "абсолютно все связки колена". Операцию провел признанный хирург с 40-летним стажем, который профессионально занимается лечением футболистов.

Для проведения хирургического вмешательства Яна отправилась в Рим. По словам актрисы, операция прошла успешно. Она сказала, что очень волновалась, что на колене останутся шрамы, но хирург выполнил свою работу очень професионально.

После операции Яну ждет долгий восстановительный период. На реабилитацию ей понадобится девять месяцев. Сейчас она вынуждено принимает обезбаливающие, поскольку колено болит постоянно.

"Каждый день нужно проходить реабилитацию, нужно накачивать мышцы, сгибать колено... Больно адски. Такой боли я не испытывала. Постоянно на обезболивающих", - сказала она.

Также актриса рассказала, что испытывала сильный стресс о того, что не могла взять ребенка на руки.

К слову, недавно правоохранители завершили следствие по делу дорожно-транспортного происшествия (ДТП) с участием актеров "Дизель шоу".

Ткже мы писали, что президент Порошенко посмертно наградил орденом актрису Марину Поплавскую.