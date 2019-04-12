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Отдал свою жизнь искусству: умер известный украинский певец

STYLERПерсоны    12.04.2019 - 08:59
Отдал свою жизнь искусству: умер известный украинский певец
Умер украинский певец (pixabay.com)

Украинский певец Иван Пономаренко много лет был солистом Национальной оперы

В Киеве, на 74-м году жизни скончался солист Национальной оперы Украины, народный артист Иван Пономаренко. Об этом сообщили на сайте Национальной оперы Украины.

Сердце Ивана Пономаренко перестало биться на 74-м году жизни. Он был советским и украинским оперным певцом (баритоном), народным артистом Украины.

Родился Пономаренко 11 ноября 1945 года в селе Калиновка Николаевской области. Окончил Одесскую консерваторию. В 1974 году получил свою первую премию на конкурсе имени П.И. Чайковского. В этом же году он стал солистом Одесского театра оперы и балета, а в 1981 году он переехал в Киев, где стал солистом Национальной оперы Украины. Много лет преподавал в Национальной академии Чайковского. Награжден орденами "За заслуги" III, II, I степеней.

Отдал свою жизнь искусству: умер известный украинский певец

Иван Пономаренко (скриншот)

"С глубоким прискорбием сообщаем, что 11 апреля 2019 г. остановилось сердце солиста Национальной оперы Украины, выдающегося украинского певца, народного артиста Украины Ивана Пономаренко. Украинское музыкальное искусство потеряло великого певца, с именем которого связана одна из самых ярких страниц современного оперного исполнительства, человека, который свою жизнь, сердце и талант отдал служению искусству", – говорится в сообщении.

Отдал свою жизнь искусству: умер известный украинский певец

Иван Пономаренко (скриншот)

Он исполнил более 30 партий в классических и современных репертуарах, среди которых – Мазепа, Евгений Онегин, Дон Жуан, Щелкалов в "Борисе Годунове", Скарпиа в "Тоске" Пуччини, а также партии в "Риголетто", "Набукко", "Аида", "Бал-маскарад".

В своих интервью Иван Пономаренко всегда говорил, что будет петь: "Пока есть голос – буду петь".

Прощание с украинским артистом состоится 13 апреля в фойе театра, в 10:30. В 12:00 состоится отпевание в Ильинской церкви.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что умер выдающийся украинский актер.

А также рассказывали о том, что в ДТП погиб известный бизнесмен и волонтер.

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